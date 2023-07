Elon Musk změní logo Twitteru, stát přestane vyplácet výchovné | e15.cz

Musk chce změnit logo Twitteru. Ikonický modrý ptáček se může odebrat do historie už v pondělí.

Miliardář Elon Musk v neděli oznámil, že plánuje změnit logo Twitteru z proslulého modrého ptáčka na písmeno X, což by byla další velká změna od doby, kdy loni v říjnu koupil tuto platformu sociálních médií za 44 miliard dolarů, asi 930 miliard korun. V sérii příspěvků na svém účtu majitel Twitteru uvedl, že se chystá provést změnu celosvětově nejdříve v pondělí.

Šíření lesního požáru na ostrově Rhodos spustilo největší evakuační operaci, jaká kdy v Řecku probíhala. Před plameny už muselo utéct přes 20 tisíc lidí. Situace se dotkla i stovek českých turistů, kteří jsou na řeckém ostrově na dovolené. Tuzemské cestovní kanceláře ruší cesty do dané destinace. Ministerstvo zahraničí vyšle do Řecka kvůli evakuaci speciální tým. Kabinet premiéra Petra Fialy (ODS) je připraven do země vyslat i vládní letadlo.

Za tři až čtyři roky přestane stát vyplácet především novým důchodkyním takzvané výchovné, tedy pětistovku za každé vychované dítě. Bonus má nahradit nový rodinný vyměřovací základ, který ocení dobu mateřství a rodičovství, i případný společný vyměřovací základ manželů. Počítá s tím ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) v chystané penzijní reformě, jejíž návrh předloží v září do mezirezortního připomínkového řízení.

Vláda na konci června schválila program Digitální nomád, jehož pilotní projekt už běží. Má přilákat zejména IT specialisty ze zahraničí, kteří v Česku budou žít, a podpoří tak tuzemskou ekonomiku i cestovní ruch. Technologické firmy se shodují, že tak lze přilákat nové talenty, avšak s vyššími mzdovými požadavky, než si české podniky budou moci dovolit – program totiž cílí jen na odborníky ze Západu.

Šéf americké diplomacie Antony Blinken komentuje probíhající ukrajinskou protiofenzívu 🪖. https://t.co/XM5lvK88Zu pic.twitter.com/TM4sfHPmym — E15news (@E15news) July 23, 2023

