Ranní check: Pavel sestavuje hradní tým, Rolls-Royce chystá reaktory v Česku | E15.cz

Dobré ráno! Je třicátý den roku, svátek má Robin. V tento den v roce 1972 zastřelili v severoirském Derry britští výsadkáři třináct neozbrojených demonstrantů. Událost vešla do dějin pod názvem Krvavá neděle.

Nově zvolený prezident Petr Pavel chce do březnové inaugurace poskládat svůj tým. Na Pražský hrad si vezme kancléřku, protokoláře, tajemníka, tiskovou mluvčí, poradce a další spolupracovníky. O některých pozicích je jasno, jiné posty ještě čekají na obsazení. Dosluhující spolupracovníci prezidenta Miloše Zemana si mezitím hledají novou práci, protokolář Vladimír Kruliš například míří do České národní banky a šéf hradního zahraničního odboru Rudolf Jindrák se zase stal před pár dny velvyslancem na Slovensku.

Kvůli probíhající válce nedaleko našich hranic ubyla Česku konkurence v podobě Ruska a Ukrajiny coby populární a relativně levné destinace pro zakládání vývojových center společností zaměřených na informační technologie. Americké IT firmy a startupy zase rozjely masivní propouštění, což se opět může pozitivně projevit na našem trhu. Alespoň si to myslí Ivo Horský, ředitel softwarového vývoje německé společnosti EnOcean. Tento spin-off Siemensu zaměřený na vývoj senzorů pro chytré budovy a průmysl začal v Praze budovat vývojářskou a testovací centrálu.

Z(a)tracená čísla: Jak dá Pražanům vydělat metro

Firmy budou v budoucnu muset nabízenou mzdu uvádět již v inzerátu, velké podniky budou navíc nucené povinně kontrolovat případné genderově nerovné odměňování. To udává evropská směrnice o transparentním odměňování, kterou schválily členské státy Evropské unie na konci prosince v rámci již zakončeného českého předsednictví v Radě EU. Ačkoli se firemní personalisti shodují, že směrnice do jisté míry pomoci může, se zveřejňováním mzdy jsou podniky stále opatrné a varují, že bude potřeba případné rozdíly důsledně vysvětlovat. Dohoda navíc neřeší příčinu, ale až dopady celého problému.

Generální ředitel britské společnosti Rolls-Royce SMR Tom Samson jednal tento týden v Praze s vedením skupiny ČEZ o nasazení malých modulárních reaktorů Rolls-Royce v tuzemsku. Podle Samsona by reaktory mohly být uvedeny do provozu už na počátku příští dekády. Chystanou spolupráci přijeli do Česka osobně podpořit také britský ministr obchodu Greg Hands a obchodní komisař pro Evropu Chris Barton.

