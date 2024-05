Dobré ráno! Je 138. den v roce, svátek má Aneta. V tento den v roce 2015 skončilo v Praze mistrovství světa v hokeji, zlato si odvezli Kanaďané. Jak to bude letos, teprve uvidíme, finále nás čeká v O2 areně za deset dnů.

Je to nevyužitý vzduch nad kolejemi, pokyvuje hlavou šéf Správy železnic Jiří Svoboda, když dochází na debatu o možném zastřešení nástupišť a kolejí na hlavním nádraží v Praze. Investiční skupina Penta, za jejíž developerskou činností stojí miliardář Marek Dospiva, by nad kolejemi chtěla postavit kanceláře, byty a další budovy a propojit kolejemi dosud rozdělené město. V jednání je i výstavba další budovy Národního muzea. Praha by tak mohla získat vlastní „muzejní oázu“ v samém centru metropole. Ministr dopravy Martin Kupka na e15 REsummitu 2024 projekt podpořil, dohoda se ale bude hledat roky.

Investiční skupina PPF pokračuje v divesticích na realitním trhu. Poté, co se zbavila drtivé většiny ruských nemovitostí, prodala také své jediné obchodní centrum v Nizozemsku. Za 27 milionů eur, v přepočtu zhruba 650 milionů korun, ho na konci března získala skupina investorů ve spolupráci s nizozemskou společností Meerdervoort specializovanou na investice do realit.

Společnost Warner Bros. Discovery spouští 21. května streamovací službu Max, která nahradí stávající HBO Max. Aktuální nabídka filmů a seriálů se rozšíří zejména o dokumentární tvorbu z Discovery+. Na platformě nově naladíte také celou řadu sportovních událostí včetně LOH v Paříži.

Společnost Nové Holešovice podala žalobu na pražský dopravní podnik (DPP) kvůli tomu, že jí podle dohody neprodal pozemky v okolí stanice metra C Nádraží Holešovice. Oznámila to CPI Property Group, která je spolu s Karlín Group a DPP ve firmě Nové Holešovice zastoupena. Část pražské magistrátní koalice kvůli tomu vyzvala primátorova náměstka pro dopravu Zdeňka Hřiba (Piráti), aby nechal vypracovat „super-posudek“ všech možných řešení sporu města se společností.

VIDEO: Ministr školství Mikuláš Bek vystoupil v pořadu FLOW na e15

