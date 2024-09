Nárůst HDP o více než 220 miliard, vyšší mzdy pro region a kolem 52 miliard do veřejných rozpočtů. Takové jsou výsledky dopadové studie na výstavbu gigafactory u Dolní Lutyně, kterou ve středu v Ostravě představili zástupci Státní investiční a rozvojové společnosti (SIRS) a Ministerstva průmyslu a obchodu. Do rozpočtu přilehlé obce by měl projekt během deseti let přinést kolem 900 milionů. Studie, kterou zpracovalo konsorcium AQE Advisors a 4ct, vyhodnotila dopady na záplavové území i přilehlou přírodní rezervaci jako minimální.

Olympijský desetibojař Robert Změlík se vrátil do byznysu s potravinovými doplňky, ve kterém už jednou zbankrotoval a nechal po sobě dluhy přesahující jednu miliardu korun. Bývalý sportovec se dokonce vrátil na trh pod stejným názvem Starlife, pod kterým musel od roku 2021 postupně ukončit podnikání. Věřitelé tehdy Změlíkův byznys poslali do insolvence a takřka pohádkový příběh olympionika a obchodníka v jedné osobě se přes noc překlopil do pekelné hry o stamilionové dluhy. Změlík tehdy společnost obratem přejmenoval na Netwomark 2002. Pod touto značkou postupně provedl svůj byznys insolvencí až do konkurzu, v němž se nyní nachází. Nyní Starlife s nadsázkou vstala z popela jako bájný Fénix.

Tomáš Raška, většinový vlastník investiční skupiny Natland, má silný, ale neobvyklý vztah ke golfu. Jak říká, není z těch, kdo dbají na svůj ranking. Hrát přijde klidně v šortkách a hole si půjčí na recepci. A přesně tenhle uvolněný styl otevřený všem hráčům vetkl i třem velkým golfovým investicím, které jeho Natland v poslední době učinil.

Barokní palác Savarin v ulici Na Příkopě v centru Prahy se brzy opět otevře veřejnosti. Developerská skupina Crestyl v září dokončila téměř tři roky trvající rekonstrukci historického paláce. Jde o první fázi celého projektu Savarin, ve kterém se počítá s výstavbou rozsáhlého obchodního komplexu ve vnitrobloku paláce. Developer nyní připravuje interiéry památkově chráněné stavby pro budoucí nájemce.

