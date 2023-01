Ranní check: Skupina Linde opustí burzu, Síkela po jednání věří v gigafactory | E15.cz

Hlavní německý akciový index DAX přijde o svého nejhodnotnějšího člena. Chemická skupina Linde, která je světovým lídrem v oblasti technických plynů, opustí frankfurtskou burzu na začátku března. S cennými papíry Linde se poté bude obchodovat výhradně v New Yorku. Daný krok ve středu odsouhlasilo 93 procent akcionářů podniku.

Šéf odborů Škody Auto Jaroslav Povšík počátkem prosince varoval, že je v automobilce ohroženo 12,5 tisíce míst, což by městem, v němž velká část obyvatel pracuje ve firmě, zásadně otřáslo. Obyvatelé Mladé Boleslavi přesto neztrácejí optimismus, automobilka je podle nich s městem až příliš spjatá. Jako první by navíc případné propouštění pravděpodobně postihlo agenturní zaměstnance, což by řada místních dokonce uvítala.

Ve čtvrtek dopoledne se favorit prezidentských voleb Petr Pavel vypravil za voliči do Ostravy. Byl to jeden z jeho nejdůležitějších výjezdů v klíčové fázi kampaně. V Ostravě podobně jako v Ústí nad Labem v prvním kole prohrál, proto se chce na tyto regiony více zaměřit. Pavel už také oznámil, že vrátí milionové sponzorské dary od majitele sítě drogerií Martina Moravce nebo spoluzakladatele Partners Petra Borkovce. „Domluvili jsme se s týmem, že omezíme některé větší dary a dáme prostor spíše drobným dárcům,“ dal se slyšet Pavel. Naopak využil podporu od vlakového dopravce Leo Express a na cestu do Ostravy se vydal právě s touto společností.

Pusťte si rozhovor s prezidentským kandidátem Petrem Pavlem:

Video se připravuje ... Petr Pavel ve vlaku na cestě do Ostravy • VIDEO E15

Česká republika má blízko k získání nové továrny koncernu Volkswagen na bateriové články, jejíž výstavba by stála až 120 miliard korun a stala se tak jednou z největších investic zahraničních firem v tuzemsku. Ministerstvo průmyslu a obchodu věří, že brzy nalezne shodu na parametrech investice s potenciálním investorem, uvedlo ministerstvo ve vyjádření pro deník E15 poté, co se ministr Jozef Síkela ve středu sešel s Thomasem Schäferem, jenž řídí hlavní koncernovou značku Volkswagen.

