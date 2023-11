SpaceX prozradila datum startu Starship, ženevský autosalon obsadí Číňané | e15.cz

Ve věku 85 let zemřel ve Vídni bývalý prezidentský kandidát, ministr zahraničí a čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg. Zemřela autorita, která otevírala dveře Česku do světa a Čechům do jejich duše a svědomí. Karel Schwarzenberg spojoval prvorepublikovou, exilovou i posametovou zkušenost tohoto národa, jehož se vždy cítil součástí a kterému se vždy snažil pomáhat.

Kdysi věhlasný švýcarský autosalon, kde automobilky hrdě vystavovaly nejžhavější novinky i futuristické koncepty, zasáhl nezájem tradičních evropských značek. Zcela pustoprázdno poblíž jižního cípu Ženevského jezera však zkraje příštího roku nebude. Uvolněný prostor částečně obsadí čínští výrobci, kteří na evropských trzích expandují s e-auty a pro evropské automobilky představují nebezpečnou konkurenci.

Největší vesmírná raketa na světě Starship, kterou vyvíjí společnost SpaceX Elona Muska, by mohla už příští týden složit reparát. Po ne zcela úspěšném prvním dubnovém zkušebním testu, kdy raketa vybuchla, by se její novější verze mohla znovu pokusit dosáhnout oběžné dráhy. SpaceX poprvé oznámila možné datum této zkoušky. Je jím 17. listopad, tedy tento pátek.

Aktivní správa akciového portfolia si žádá nejen schopnost vybrat tituly s potenciálem vysokého zhodnocení, ale také trpělivost. Akcie určité společnosti můžou vypadat slibně, pokud je však ocenění příliš vysoké, nemá smysl nakupovat. Jednou za čas se ale naskytne ta správná příležitost ke koupi třeba proto, že se kurz přehnaně propadne v reakci na nepříznivou zprávu. Náhle přijde chvíle na rychlé rozhodnutí, zda své investiční tezi dál věříte. Takové dilema v posledních týdnech řeší investoři v případě jedné menší, ale ve svém sektoru dominantní a zároveň velmi ziskové britské firmy.

