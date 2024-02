Průmyslová skupina Jaroslava Strnada CE Industries zeštíhluje své aktivity v oblasti energetiky. Francouzské skupině Veolia prodala dodavatele energetických služeb Advance Energo, se kterým před čtyřmi roky začala budovat svou energetickou divizi. Pro CE Industries se po rozmachu jiných oborů ve skupině energetické služby staly okrajovou záležitostí, naopak pro Veolii je akvizice příležitostí k posílení na trhu, kde působí teprve krátce a musí dotahovat konkurenci. Transakci e15 potvrdily obě strany obchodu, její velikost ale nekomentovaly.

Cílem takzvané velké důchodové reformy, která je aktuálně v připomínkovém řízení, je udělat z českého penzijního systému finančně udržitelnou záležitost. Podle Filipa Pertolda, ekonoma z akademického pracoviště CERGE-EI, zástupce výkonného ředitele thing tanku IDEA a člena poradního týmu ministra práce a sociálních věcí k důchodové reformě, sníží opatření projektovaný nárůst výdajů na důchody na zhruba 2,5 % HDP. Tedy přibližně na polovinu oproti predikci Národní rozpočtové rady z roku 2019. Stát toho chce dosáhnout zejména úpravou důchodového věku a zpomalením nárůstu nových důchodů po roce 2025.

Od vlády Donalda Tuska se čekalo urychlené zlepšení vztahů Polska s Evropskou unií i některými jednotlivými zeměmi. V prvním bodě od prosince fungující kabinet dosáhl jednoznačného úspěchu. Brusel minulý týden oznámil, že Varšavě odblokuje až 137 miliard eur z unijních fondů. V komplikovaných vztazích Varšavy s Berlínem a Kyjevem však i s novou vládou rezonují staré potíže: téma válečných reparací a zemědělských zájmů. Tuska k tomu čeká složitá práce na dalších změnách, které od něj voliči čekají, mimo jiné v oblasti přístupu žen k interrupcím.

Patnáctimilionový národ investorů na legendárním fóru WallStreetBets propírá zřejmě nejdelikátnější investiční téma za svou zhruba čtrnáctiletou historii. A totiž akcie mateřského Redditu, který by se mohl objevit na burze už během příštího měsíce. Jindy nadšení uživatelé sítě, neboli takzvaní "redditors" vidící do střev fungování sociální sítě zřejmě nejlépe, přitom zůstávají vůči potenciální investici do "svého světa" překvapivě chladní. Poukazují na to, že vstup Redditu na burzu se stane pomyslnou tečkou za dosavadním nadšeneckým způsobem organizace sítě a přinese jen vyšší důraz na zisk a zničí její podstatu. Ve hře je prý i případná uživatelská revolta. Ta by se mohla projevit sázkami na startovní pokles akcií.

