Ukrajinci zřejmě zaútočí na Melitopol. Cestovky čekají jedno z nejlepších let | e15.cz

Cestovní kanceláře i prodejci letenek vstupují do klíčové fáze roku. Prodejní výkon v dubnu a květnu rozhodne o tom, zda budou hladovým českým majitelům či mateřským skupinám v Německu a Polsku reportovat zvýšení miliardových tržeb, nebo průšvih, jemuž by se na nečekaně rychle rostoucím trhu rovnala dokonce i stagnace. Zatím ale má cestovní ruch nakročeno k jednomu z nejziskovějších roků od revoluce i přes to, že ceny zájezdů a především letenek meziročně vzrostly až o vyšší desítky procent.

Ukrajinské síly jsou pod tlakem, aby zahájily jarní protiofenzivu a osvobodily další území. Očekává se, že jejich hlavním cílem bude Melitopol, jehož ovládnutí by jim otevřelo cestu na Krym. Kyjev však patrně vyčkává na příznivější počasí, které nastane v příštích týdnech. Panují obavy, že jeho plány by mohly zmařit uniklé americké vojenské dokumenty, jejichž pravost Pentagon prověřuje.

Kauza s hromadným rušením bankovních účtů domácím kryptofirmám bude mít pokračování. Česká kryptoměnová asociace (ČKMA) ladí společný postup svých členů vůči finančním domům. „Řešením může být i žaloba,“ uvedl předseda ČKMA František Vinopal. Domácí společnosti s globálním přesahem typu SatoshiLabs nebo Braiins se navíc zamýšlejí nad tím, zda má vůbec smysl pokračovat v byznysu v Česku.

„Není to strašení, ale fakt. Česko je přitom v oboru kryptoměn obdoba Silicon Valley. Po státu jsme nikdy nic nechtěli a ani nechceme,“ dodává finanční ředitel SatoshiLabs Štěpán Uherík.

Jeden z největších pražských brownfieldů v areálu někdejšího nákladového nádraží Žižkov stále čeká na změnu územního plánu, která by měla umožnit šestici developerů postavit novou čtvrť pro dvacet tisíc obyvatel. Vedení Prahy 3 si nyní klade novou podmínku – chce mít jistotu, že na místě vznikne tramvajová trať.

Stane se dnes: