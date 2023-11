Věřitelé Sberbank dostanou peníze, Kellnerová zakládá superholding | e15.cz

Věřitelé Sberbank mají otevřenou cestu ke svým penězům. Městský soud v Praze totiž v pondělí povolil takzvaný částečný rozvrh výplaty věřitelů padlé banky. Jinými slovy to znamená schválení výplaty bezmála 57 miliard korun, což odpovídá 95 procentům nárokovaných peněz. Ty by měli mít věřitelé na účtech do dvou měsíců. I tak bance ještě část financí zbude, koncem října měla insolvenční správkyně Jiřina Lužová k dispozici téměř 62,4 miliardy korun.

Rodina zesnulého Petra Kellnera zakládá společnost Amalar Holding, do kterého se postupně včlení všechna rodinná aktiva. Cílem je zjednodušení vlastnické struktury, která bude plně pod kontrolou rodiny Kellnerových, řekl mluvčí rodiny Tomáš Perman. Novou společnost označuje jako superholding.

Tuzemský trh firemních dluhopisů řeší další kauzu. Přinejmenším čtvrt roku už na své peníze čekají dluhopisoví věřitelé společností ze skupiny Sincom Capital. Loni jí ČNB schválila vydání dluhopisové emise o potenciálním objemu až 2,5 miliardy korun. Sesterské firmy Sincomu pak vydaly hned několik emisí bondů o objemu až jednoho milionu eur. Podle advokátů zastupujících poškozené může mít Sincom a s ní propojené sesterské společnosti až stovky věřitelů. Přesný objem závazků skupiny, která nabírala peníze na nákup apartmánů v Dubaji, je však neznámý, může ale jít do stamilionů korun. Podle informací e15 už někteří z věřitelů firmy ze skupiny zažalovali.

ČEZ, Čepro, Mero a další státní a polostátní firmy za posledních pět let výrazně navýšily svůj příspěvek rozpočtu. Ještě v roce 2018 odvedly zhruba deset miliard korun, loni státní rozpočet posílily už o více než 26,5 miliardy. Podle každoroční zprávy rezortu financí předložené tento týden vládě si nejlépe z nich vede ČEZ, který letos vyplatil vůbec nejvyšší dividendu, 54 miliard korun.

