Čeští stavbaři se vrátili do Norska. Finišují s mostem nad fjordem | E15.cz

Možnost znovu vyslat své zaměstnance do zahraničí využil z velkých českých podniků jako první Metrostav. Stavební firma letecky dopravila zpět do Norska tým, který dokončí most na Lososí cestě. Pronajaté soukromé letadlo polské společnosti Sky Taxi přistálo v Trondheimu.

Skupina dvaceti českých a slovenských stavařů na severu završí práce na miliardové zakázce pro investora Trondelag Fylkeskommune. Staveniště u Åstfjordu musela firma na začátku března opustit kvůli pandemii koronaviru.

Pronajaté letadlo pracovníci Metrostavu zcela nezaplnili, a tak volná místa firma nabídla českému velvyslanectví v Norsku i norskému velvyslanectví v Česku, a společně se stavaři tak nakonec odletěl i český velvyslanec Jaroslav Knot a čtyři repatriovaní norští studenti.

„Přátelské gesto Metrostavu odráží vztahy mezi Norskem a Českou republikou – jsme partneři a spojenci, kteří se na sebe mohou v případě potřeby vzájemně spolehnout,“ okomentoval nabídku Robert Kvile, norský velvyslanec v Česku.

Norský investor zavedl kvůli koronaviru na všech stavbách speciální režim. Proto lze při dodržení přísných pravidel a opatření pokračovat ve výstavbě. „Nám v Norsku chybí už jen dokončovací práce na mostu. Proto jsme se rozhodli pro návrat. Tým tvoří dvacet dobrovolníků, kterým rodinné poměry umožňují vycestovat na turnus dlouhý tři měsíce. Většina z nich už ve Skandinávii pracovala na několika projektech,“ říká Aleš Gothard oblastní ředitel Metrostavu pro Skandinávii a Island.

Po příletu do Trondheimu jsou stavaři umístěni v karanténě, jejíž délku zástupci Metrostavu projednají s norskými úřady. Následně se stavaři budou pohybovat po odděleném staveništi, aby nepřišli do kontaktu s ostatními pracovníky, což nebude problém, protože Metrostav dokončuje pouze most, a jeho partner ve sdružení Bertelsen & Garpestad bude pracovat převážně v tunelech.

„Oproti normální situaci sice budeme na místě v menším počtu, ale i tak bychom měli dokončit stavbu v souladu s původním harmonogramem. Těsně před opuštěním stavby jsme totiž stihli betonáž mostovky a dostali jsme se do předstihu. Betonáž římsy a další zbývající dokončovací práce nám zaberou zhruba tři měsíce. Nový úsek silnice by měl být otevřen letos na podzim,“ říká vedoucí projektu Robert Brož z Metrostavu a dodává: „Vzhledem k technické náročnosti projektu jsme tušili, že nás čeká něco, co jsme ještě nezažili. Ale že to bude nakonec až takto dobrodružné, to si nikdo z nás nedokázal představit.“

Silnice na které Metrostav pracuje tvoří důležitou dopravní spojnici mezi Trondheimem a ostrovem Hitra, z nějž se vyváží více než třetina všech norských lososů. Proto se tomuto silničnímu tahu přezdívá Lososí cesta. Až dosud jezdily kamiony s rybami po klikaté silnici kolem fjordů.

Stavební společnost Metrostav ve Skandinávii působí přes 10 let. Čeští a slovenští stavbaři vybudovali ve Finsku, Norsku, Švédsku i na Islandu již desítky kilometrů silničních, kolejových a technologických tunelů. V současnosti jsou pro Metrostav zakázky na severu Evropy ještě důležitější, protože představují zhruba třetinu z celkových ročních tržeb přesahujících 20 miliard korun.