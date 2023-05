Praha 9 se loučí s průmyslovou minulostí. Budoucnost je v bydlení | e15.cz

„Když jsme koupili pozemky v Hloubětíně, byli jsme jedni z prvních developerů, kteří o to území projevili větší zájem. Teď je Praha 9 jedna z nejvíce se rozvíjejících částí hlavního města,“ připomíná generální ředitel YIT v České republice Marek Lokaj. Sama YIT zde koupila téměř desetihektarový pozemek, na němž už několik let staví svůj největší tuzemský projekt Suomi Hloubětín. Ten má vnést do české metropole trochu finské atmosféry.

„Velmi nás těší, jak je z našich projektů nadšená i finská ambasáda a jak je propaguje jako malé Finsko v srdci Evropy. Pan velvyslanec tam často bere své návštěvy, aby jim tuto novou čtvrť ukázal. A my tomu jdeme naproti i jmény jednotlivých etap, které nesou názvy finských měst, a ulic, pro změnu pojmenovaných po významných finských osobnostech. Takže tam najdete třeba Tampere, Oulu nebo Turku, jedna z hlavních tříd pak nese jméno významného finsko-amerického architekta a designéra Eero Saarinena,“ popisuje Lokaj.

V areálu Suomi již stojí devět z jedenácti naplánovaných etap. U jednoho projektu ale YIT na „devítce“ nezůstala a finskou čtvrť rozšiřuje. Jen o kousek dál staví na pozemku o něco málo větším než jeden hektar svůj druhý projekt Lappi Hloubětín. Začátkem letošního roku zahájila výstavbu v pořadí již třetí etapy Tornio, jejíž název vychází z finského slova torni, tedy věž. Budova se po vzoru svého jména stane díky svým třinácti podlažím dominantou čtvrti. Oba areály nabídnou dohromady zhruba 1250 nových bytů.

Tesla i Kolbenka

Hned naproti přes rušnou Poděbradskou ulici si svůj kus Hloubětína ukousl také největší český stavitel bytů Central Group. Ten už na ploše zhruba sedmi hektarů začal v minulém roce výstavbu prvních bytů svého projektu Tesla Hloubětín. Jméno odkazuje k historii místa, na kterém stál výrobní závod telekomunikační techniky Tesla. Na jeho místě vyroste 1500 bytů v celkem pěti etapách.

Podobně jako bývalá Tesla se mění i areál továrny Českomoravská Kolben-Daněk. Chátrající průmyslovou budovu, obecně nazývanou Kolbenka, přemění firmy Masák & Partner Group a RSBC Development Financing na 215 loftů neboli dvoupodlažních bytů. Přestavba této bývalé výrobní haly je ale pouhým dílkem v proměně celého areálu, který v roce 1989 zaměstnával padesát tisíc lidí. V průběhu let část budov neunikla demolici, zbytek Kolbenky je pro svou historickou hodnotu památkově chráněn.

Bydlení u Kolbenů. S odkazem k minulosti zde staví jeden ze svých největších projektů také developer se severskými kořeny Skanska Residential. Čtvrť Emila Kolbena sevřená mezi železniční tratí a Kolbenovou ulicí už postupně roste. Skanska dosud dokončila pět budov, které nesou jména členů rodiny továrníka Emila Kolbena. Aktuálně je ve výstavbě bytový dům Alfred, který je součástí druhé etapy projektu.

Aby tak zbylé pozemky neležely dlouho ladem, rozhodla se Skanska ve spolupráci s městskou částí vybudovat hned za stanicí metra dočasný objekt komunitního centra Colben. „Vytvářet prostor pro místní komunitu byť třeba jen na dobu určitou tam, kde výstavbu zatím chystáme, považujeme za velkou příležitost. Zcela zásadní byl pro nás pak přístup zástupců městské části, která podpořila celou myšlenku, a díky tomu mohl vzniknout nový dočasný prostor k setkávání, vzdělávání i zábavě pro Vysočanské,“ říká generální ředitel Skanska Residential Petr Michálek.

A spolupráci s městskou částí si pochvalují i ostatní developeři. „Vedení radnice má vizi a ví, co od developerů čeká,“ souhlasí Marek Lokaj. YIT tak na žádost radnice přispěla do vybavenosti lokality vybudováním mateřské školy. Revitalizace se díky spolupráci města s developery dočkala i zanedbaná řeka Rokytka, která je nyní i díky vybudované cyklostezce oblíbenou rekreační lokalitou.

A tady bude náměstí…

Všechny projekty soukromých investorů chce doplnit i sama městská část, podle jejíhož vedení „devítka“ postrádá vlastní centrum. To by radnice ráda vybudovala na zhruba pětihektarovém pozemku v blízkosti O2 arény, který vlastní společnost Howden ČKD Compressors.

„Máme šanci vytvořit kvalitní veřejný prostor v synergii s tím, co už vybudovali soukromí investoři, a dát nový impulz této části města, kterou dodnes hyzdí staré továrny a je pro obyvatele neprostupná,“ řekl již dříve k záměru městské části znovuzvolený starosta Prahy 9 Tomáš Portlík. Městská část nyní čeká na to, kdo se stane novým majitelem pozemků za stovky milionů. S ním bude chtít hned od začátku diskutovat o vzniku nového centra s náměstím Emila Kolbena ve svém středu.

K osobě Emila Kolbena se svým vysočanským projektem odkazuje také realitní skupina CPI Radovana Vítka. Kolbenova Park nabídne celkem tisícovku bytů, které vyrostou postupně v několika etapách na pozemku o výměře téměř pět hektarů. První z celkem šesti budov začala společnost stavět už loni na jaře. Bydlení v bloku C nabídne mimo již očekávaných balkonů, kolárny nebo kočárkárny i jeden specifický prostor, který bude sloužit jako umývárna domácích mazlíčků.

Ten vůbec největší kus pražských Vysočan, patnáctihektarový bývalý areál ČKD Slévárny a Moury, promění v polyfunkční městskou čtvrť izraelský developer AFI Europe. Od roku 2016, kdy zahájil výstavbu, už dokončil šest domů s celkem 473 byty do vlastnictví a také první z nájemních domů s 313 nájemními apartmány. Čtvrť také získala novou dominantu v podobě první dokončené kancelářské budovy AFI City 1, jejíž římsa dosahuje výšky 75 metrů.