Úředníci odboru ochrany prostředí pražského magistrátu zamítli v řízení EIA posuzujícího vliv stavby na životní prostředí záměr výstavby lanovky z Podbaby přes Troju do Bohnic. Důvodem je její nepřijatelný vliv na krajinný ráz Trojské kotliny a ekologické funkce krajiny. Lanovka by způsobila nezanedbatelné a nevratné změny, vyplývá z dokumentu zveřejněného v systému EIA. Kladné stanovisko EIA je pro výstavbu nezbytné.

Lanovka měla zajistit chybějící přímé propojení mezi Prahou 6 a 8 do doby, než vznikne plánovaná tramvajová trať s novým mostem v Troji. Na více než dvoukilometrové dráze měly být stanice Podbaba, Troja a Bohnice. Lanovka by za hodinu přepravila až 2300 lidí. Odhad nákladů na výstavbu byl podle dřívějších informací dvě miliardy korun.

„Z hlediska vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví představuje záměr významný zásah do znaků a hodnot krajinného rázu Trojské kotliny a nezanedbatelnou změnu a snížení krajinného rázu Trojské kotliny, vyvolává nepřijatelný vliv na krajinu a její ekologické funkce a kulturní dědictví,“ píše se v dokumentu.

Naopak z hlediska ochrany životního prostředí je projekt podle dokumentu přijatelný, lanovka by totiž jen minimálně ovlivnila ovzduší, klima, půdu, vodu, přírodní zdroje či hmotný majetek. Přijatelně by ovlivnila i život obyvatel. Problémem je ale podle úředníků umístění lanovky a její dráhy. Ovlivnila by totiž zásadní a jedinečné znaky Trojské kotliny a hodnoty jejího krajinného rázu. Hodnotu území by podle dokumentu projekt snížil a způsobil nezanedbatelné a nevratné změny. „Záměr je proto z hlediska vlivů na krajinu a její ekologické funkce a vlivů na kulturní dědictví nepřijatelný,“ píše se v materiálu.

Lanovka měla nabídnout alternativu například studentům univerzit v Dejvicích a Suchdole, kteří bydlí na sídlišti v Bohnicích, a zároveň další variantu cesty do zoologické zahrady k vytíženým silnicím v Troji. „Lanovka nabídne přímé dopravní propojení hustě zalidněných oblastí Bohnic a Dejvic, ulehčí přestupním uzlům v centru města a výrazně ušetří čas cestujícím,“ uvedl loni na podzim dopravní podnik.

Pražští zastupitelé schválili v září 2023 změnu územního plánu, která měla výstavbu lanovky umožnit. Zástupcům Prahy 6 se ale záměr nelíbil, návrh podle nich neřešil vytvoření záchytného parkoviště u spodní stanice lanovky. Proti stavbě lanovky se v minulosti postavili také někteří obyvatelé a občanské spolky.

Městská část preferuje tramvajové spojení s Bohnicemi. To magistrát plánuje také. Jde ale o výrazně nákladnější projekt, neboť bude potřeba postavit nový tramvajový most přes Vltavu a prorazit tunel ve skalách do Bohnic. Náklady na tramvajovou trať se odhadují na 6,5 miliardy korun, stavba trvající čtyři roky by mohla začít v roce 2030.

VIDEO: Takhle měla vypadat lanová dráha z Podbaby do Bohnic. Video vzniklo ve spolupráci s londýnským studiem William Matthews Associates.