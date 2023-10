Praha ukázala podobu nové lanovky z Podbaby do Bohnic | e15.cz

Z Podbaby do Bohnic jen za sedm minut. Pražský dopravní podnik zveřejnil první video, které ukazuje, jak by mohla vypadat budoucí lanovka z pražské Podbaby přes Vltavu do Troji k zoologické zahradě, odkud bude pokračovat strmě nahoru do Bohnic. Stavět by se mohlo začít za dva roky, dráha by měla být spuštěna v roce 2027.