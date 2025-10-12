Kde chtějí žít dvacátníci? Favorit je mimo Evropu, Praha se do Top 10 nedostala
Magazín Time Out na základě každoročního průzkumu mezi více než 18,5 tisíci obyvatel a hlasů svých expertů sestavil globální žebříček měst, kde se podle generace Z žije nejlépe. Verze filtrovaná na odpovědi lidí do 30 let akcentuje dostupnou kulturu, živý noční život, pěší prostupnost, inkluzi, dostatek zeleně a kvalitní veřejnou dopravu. Praha skončila na 19. místě; v tomto článku představujeme první desítku měst pro mladé za rok 2025.
10. Šanghaj, Čína
Šanghaj získala nejlepší známky za veřejnou dopravu (96 procent místních z řad generace Z ji hodnotí velmi vysoko) i za celkovou spokojenost (84 procent říká, že se jim tam žije dobře). Mladí žijící v Šanghaji zároveň nejčastěji popisují své město jako moderní.
9. Londýn, Spojené království
Londýn je proslulý bezplatnou kulturou a uměním, takže nepřekvapí, že ho 96 procent mladých hodnotí kulturně velmi vysoko. Spoustu chvály sklidila i gastronomická scéna (95 procent respondentů ji hodnotí výborně). Přívětivost cen ovšem tolik nezáří: jen 45 procent souhlasí, že je to rozpočtově přívětivé místo k životu.
8. Mexico City, Mexiko
Generace Z v Mexico City patří mezi vůbec nejspokojenější: 83 procent říká, že jsou ve svém městě šťastní. Metropole je také druhým nejdostupnějším místem k životu pro mladé v žebříčku – 69 procent dvacátníků dává vysoké hodnocení finanční dostupnosti.
7. Edinburgh, Spojené království
Edinburgh vedl hned několik kategorií: získal nejvyšší skóre za množství zeleně a přístup do přírody (podle 95 procent oslovených, kteří tam žijí) a za pěší prostupnost (89 procent tvrdí, že se město dá pohodlně obejít pěšky).
6. Barcelona, Španělsko
V Barceloně je spokojených 71 procent dvacátníků a město se zároveň dělí s Melbourne o nejvyšší hodnocení rozmanitosti a inkluze (77 procent mladých lidí žijících v Barceloně ho takto popisuje).
5. Kodaň, Dánsko
Kodaň byla nedávno korunována „nejpřívětivějším městem k životu“ a průzkum toto ocenění potvrzuje. Dánská metropole získala vysoké skóre spokojenosti (64 procent dvacátníků je tam se životem spokojeno) a také dobře hodnotí osobní život (54 procent říká, že je snadné najít lásku).
4. New York City, USA
New York je ze všech měst na seznamu tím, které generace Z nejčastěji označuje za „vzrušující“. Chválí také pěší prostupnost (82 procent říká, že se po městě snadno chodí pěšky) a i nabídku nočního života (84 procent hodnotí tento faktor velmi kladně).
3. Kapské Město, Jihoafrická republika
Třetí příčku bere Kapské Město, kde je spokojených 82 procent dvacátníků. Pobřežní město získalo nejvyšší známky za krásu (71 procent tak Kapské Město označilo), levný noční život (76 procent říká, že vyrazit na drink je cenově dostupné) i za celkovou míru vzrušujícího, podnětného života (62 procent ho takto popisuje).
2. Melbourne, Austrálie
Australské kulturní centrum skončilo druhé: 77 procent generace Z popisuje město jako rozmanité a inkluzivní a 96 procent dává vysoké hodnocení místní umělecké a kulturní scéně. Vysoké skóre získalo i kvalitou života – celých 91 procent respondentů tvrdí, že se v Melbourne žije „dobře“ nebo „skvěle“.
1. Bangkok, Thajsko
Thajská metropole obsadila první místo díky výjimečnému skóre v oblasti spokojenosti (84 procent oslovených říká, že se jim tam žije dobře) a dostupnosti nákladů (71 procent ji považuje za finančně dostupné město k životu). Je to také skvělé místo pro navazování nových kontaktů: mladí lidé v Bangkoku nejčastěji uvádějí, že je ve městě snadné získávat přátele.
Další města v žebříčku
11. Sydney, Austrálie
12. Peking, Čína
13. Paříž, Francie
14. Tokio, Japonsko
15. Berlín, Německo
16. Sevilla, Španělsko
17. Chicago, USA
18. Chiang Mai, Thajsko
19. Praha, Česko
20. Lisabon, Portugalsko