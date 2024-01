Věřitelé zadluženého realitního magnáta Reného Benka, který byl ještě loni na jaře čtvrtým nejbohatším Rakušanem, pokračují v rozprodávání jeho rozsáhlého majetku. Podle realitních expertů, které oslovila e15, nabídne kolaps Benkova podnikatelského impéria v příštích měsících řadu zajímavých příležitostí také českým investorům.

Na tuzemském trhu distributorů informačních a komunikačních technologií se schyluje k velkým změnám. Třetí největší firmu v oboru, slušovickou SWS, kupuje švýcarská technologická skupina Also. Ta o transakci informovala s tím, že koupě ještě podléhá schválení antimonopolního úřadu.

Ekonomickým odkazem vlády Petra Fialy (ODS) bude konsolidační balíček, který od 1. ledna vplouvá do peněženek českých domácností a na firemní účty a čeká ho ještě nepolitická dohra před ústavním soudem. Dál nic. Slyšíte dobře, vláda se rozhodla dál nevládnout. Můžeme to číst dvěma způsoby. První možnost je, že se ekonomika České republiky zmíněným balíčkem opatření dostala zpátky do kondice a dalších zásahů vlády už není třeba. Deficity se těžké váhy zalekly a samy raději zalezou do díry, rozvrat financí se nekoná.

Z(a)tracená čísla: Hypoteční refix jako jedna z tváří pekla: jak podepsat smlouvu s ďáblem co nejlevněji • e15

Vlastníci skupiny Tameh Holding, mateřské společnosti ostravského dodavatele energií do huti Liberty Ostrava, se dostali do sporu o to, kdo se zbaví akcií na úkor svého partnera. Držiteli polovičního podílu, polské společnosti Tauron, v úterý přišel dopis od druhého podílníka, indické ocelářské skupiny ArcelorMittal, v němž se píše, že Tauron přijal nabídku převzít od ArcelorMittalu zbylých padesát procent akcií. Jenže Tauron před pár dny vypustil zprávu, že celou společnost naopak přebírá ArcelorMittal.

Politickým střetem vlády a opozice o oprávněnost osekání loňské mimořádné valorizace důchodů zhruba o tisícikorunu měsíčně se začal zabývat ústavní soud. Jednání je veřejné. Pokud soud vyhoví stížnosti 71 poslanců hnutí ANO, bude muset stát jen za loňský rok vyplatit seniorům asi dvacet miliard korun. O stejnou částku by výdaje na penze stouply také letos a v dalších letech. Nárůst by byl trvalý.

Válka na Ukrajině, v Izraeli nebo i napětí mezi Čínou a Tchaj-wanem a další konflikty nutí jednotlivé státy výrazně navyšovat výdaje na obranu. Nejen armády, ale i bezpečnostní složky, zpravodajské služby nebo integrované záchranné systémy se tak čím dál častěji vybavují mimo jiné bezpilotními prostředky. Ty mohou například monitorovat území či zranitelnou infrastrukturu – například různá potrubí, nebo se do konfliktu přímo zapojit. Z trendu naplno těží i český výrobce dronů Primoco UAV.