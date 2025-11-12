Jejich senzory pomáhají řešit dopravní nehody. Teď se brněnští VisionCraft vrhli i na pomoc lidem po operacích
Brněnský startup VisionCraft se pouští do nového byznysového odvětví. Dosud se soustředil na vývoj technologie detekce pohybu, pomocí níž mohou obce například sledovat, kudy proudí největší množství aut. Nyní se jeho tým na základě dosavadních zkušeností rozhodl vstoupit i do oblasti zdravotnictví a vyvíjí mobilní aplikaci, která má pacientům pomáhat se správným fyzioterapeutickým cvičením po operacích. Na trh má přijít do půl roku.
Novou oblast firma nazvala VisioTherapy. „V reálném čase detekujeme, jak se člověk pohybuje u fyzioterapeuta, a na základě naučených pohybů si pak může doma kontrolovat, jestli cvičí správně,“ říká generální ředitel a spoluzakladatel VisionCraft Robert Pinkas.
Společnost proto vyvíjí mobilní aplikaci na cvičení pro pacienty po operacích či v posttraumatických stavech. Funguje tak, že si člověk během cvičení namíří na sebe telefon. Aplikace na postavě zobrazí jeho kostru, která ukáže, v jakých místech těla dělá předepsaný pohyb správně a kde naopak ne.
Fyzioterapie s aplikací tedy není o pravidlech typu „dej ruku do devadesáti stupňů“, ale funguje tak, že u fyzioterapeuta sleduje při cvičení člověka telefon. Na základě těchto záběrů se poté vytvoří model, který doma kontroluje, zda pacient cvičí správně – a to podle svých pohybů, nikoli podle vzoru ideálního pacienta.
Prostor na trhu
Nové byznysové odvětví není firmě příliš vzdálené, protože detekcí pohybu objektů se VisionCraft zabývá od začátku. „Když je objekt blízko – v tomto případě člověk – jsme schopní detekovat klouby, tedy tzv. skeleton člověka. Spojili jsme se s výzkumnou skupinou z Masarykovy univerzity v Brně, která se už více než deset let zabývá tím, že dokáže v sekvenci najít podobné pohyby. Tento jejich výzkum jsme tedy převedli do praxe,“ popisuje technologický ředitel a spoluzakladatel VisionCraft Michal Procházka.
Na trhu s domácím cvičením VisionCraft vidí velký prostor. „Buď se vám fyzioterapeut nevěnuje, nebo se k němu nedostanete a nemáte zpětnou vazbu,“ doplňuje Pinkas.
Aplikaci chce VisionCraft uvést na trh během tří až šesti měsíců. První verze bude zaměřená na cviky pro pacientky po operaci rakoviny prsu a půjde o pilotní provoz aplikace. Další varianty pro pacienty po jiných typech zákroků přibudou v následujících měsících. Na vývoji, testování a uvádění těchto novinek do praxe už nyní spolupracují Fakultní nemocnice Brno, soukromé kliniky SurGal Clinic, 4D Fyzioterapie a také klinika McLeod Health z USA.
Firma s produktem míří primárně na fyzioterapeuty, kteří si aplikaci koupí a budou ji nabízet svým klientům. „Většina pacientů není schopna doma přesně zopakovat pohyb, který se naučila na klinice. Zatím jsme po světě nepotkali fyzioterapeuta, který by tuto kontrolu cvičení v domácím prostředí neocenil,“ komentuje Pinkas.
Nový design pro senzor
Firma však nezapomíná ani na svou druhou byznysovou odnož. Její systém detekce pohybu projde velkou proměnou. Zatímco dosud byl umístěn v nevzhledné krabičce připomínající kameru, nyní VisionCraft pracuje na novém designu, který nepůsobí tak nápadně.
„Používáme sice optickou technologii, ale kamera to není, obraz z toho nejde. Lidem logicky vadí zahlcení prostoru kamerami, proto nechceme, aby naše senzory tak působily,“ popisuje Procházka s tím, že nový design nasadí do provozu příští rok a zároveň bude modulární.
Robert Pinkas (vlevo) ukazuje prototyp nového designu senzorů VisionCraft |
Primárním účelem produktu je naplnění hesla, že co neměříte, to neřídíte. „Nejde jen o to, aby si města změřila, kolik jim někde projede aut. Když se objeví problém, typicky ucpaná silnice, vezmou se senzory, změří se situace, zavedou se opatření a následně se vyhodnotí. Jsou určeny především pro dočasné měření,“ uvádí Procházka.
Častým případem využití technologie je sledování nehodovosti křižovatek. „Máte křižovatku, kde je hodně nehod, protože tam auta nezastavují na značku ‚Stůj‘. Když zjistíte, že tam projede deset tisíc aut denně a šest procent nezastaví, je to problém. Díky měření pak můžete zavést opatření, třeba přidat retardéry. Není to tedy naslepo,“ vysvětluje Procházka.
Systém využívají hlavně municipality, kraje či velké městské firmy. Klienty má však VisionCraft i mezi firmami, které provozují nákupní centra a chtějí vědět, jak se v nich lidé pohybují. Jedním z největších zákazníků jsou Technické sítě Brno.
Americké vyhlídky a možná investice
VisionCraft se také začíná čím dál více poohlížet po americkém trhu, kde už má několik testovacích instalací svých produktů. Potřebuje tam ale ještě získat potřebné certifikace. Stejně tak by zde chtěl uspět i se svou fyzioterapeutickou aplikací.
Atraktivní je pro firmu výhledově i západní Evropa, klíčovým trhem však zůstává Česko. „Fungujeme velice interaktivně, musíme se zákazníkem mluvit a získat zpětnou vazbu. Dnes máme asi pátou hardwarovou verzi,“ vysvětluje Pinkas.
VisionCraft od svého založení v roce 2018 funguje bez investorů a roste organicky. S ohledem na nové byznysové odvětví nicméně nyní zvažuje změnu.
„Vzhledem k rychlému vývoji technologií si říkáme, že bychom v příštím roce chtěli najít nějakou investici. Nemyslíme si, že to nutně půjde formou venture kapitálu, spíš se díváme na top firmy v obou pro nás relevantních segmentech, které by se mohly stát našimi partnery,“ uzavírá Pinkas.