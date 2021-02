Ženy ve startupech: Welcome to the Jungle, Apify, MyStay | E15.cz

Nový díl našeho seriálu ze startupového prostředí vám představí další trojici dam. První na startupovém prostředí baví to, že se zde může člověk neustále posouvat dál. Druhá se z finančního sektoru přesunula k IT a programování. Třetí se pustila do inovací zastaralých procesů v hotelnictví.

Erika Boucharechas, Welcome to the Jungle

Erika studovala na střední škole diplomacii a právo. Ve Welcome to the Jungle moderuje eventy a dělá rozhovory s top osobnostmi nejen z českého HR prostředí. Zároveň díky produkcím, které vede, měla možnost navštívit už bezmála stovku firem, kde se skrze rozhovory se zaměstnanci dostala do kontaktu s mnoha různými podobami firemní kultury. Vedle toho moderuje sérii Leaders Uncovered, kde zpovídá leadery české byznys scény, a aktivně pomáhá neziskové organizaci Školka pro Rael.

Welcome to the Jungle je mezinárodní kariérní médium, které chce měnit přístup lidí k práci napříč Evropou. Skrze multimediální obsah pomáhá firmám s budováním značky a kandidátům najít si místo tam, kde jim bude dávat práce smysl a bude je naplňovat.

Co stojí za dosavadním úspěchem firmy Welcome to the Jungle?

Pro nás ve Welcome bylo zásadní vyrůst v evropského hráče na poli témat, jako jsou budování značky a angažovanost zaměstnanců. To se nám povedlo a nyní si užíváme mezinárodní spolupráce s týmy ve Francii, Velké Británii a Španělsku.

Natáčíme, píšeme a vydáváme kvalitní obsah pro naši síť klientů a uživatelů. V centru zájmu je vždy jednotlivec, ať už to je kandidát, zaměstnanec, freelancer nebo specialista z HR komunity. Za naším úspěchem stojí to, že děláme věci jinak – máme neotřelou vizuální identitu, produkujeme multimediální profily společností, články píšeme na palčivá témata a do videí vždy přibalíme zajímavý edukativní bonus. Cílem je postupně u komunity měnit celkový přístup k práci, míru seberealizace, a tím pádem i radost z práce.

Proč vás baví pracovat na startupové scéně?

Největší roli pro mě hraje asi blízkost k produktu. Můžete mít přímý vliv na to, jak se produkt mění, jak roste. Zmínila bych taky agilnost a rychlost v rozhodování. Ve startupu není čas se rozhodovat tři měsíce, jestli se tohle zkusí, nebo tamto spustí. Pokud něčemu věříte, vyzkoušíte to a z případných chyb se poučíte. To v sobě nese určitou svobodu a flexibilitu. V neposlední řadě bych vyzdvihla větší otevřenost v týmu, transparentnost, ale taky výzvy – všechny negativní zkušenosti vás posilují a díky nim se můžete jako firma, tým a především jako člověk posouvat dál.

Jak může scéně pomoci více žen ve startupech?

Ženy ve startupech mají své důležité místo. Nejen kvůli laskavosti a vysoké míře empatie. Žena umí překvapit. Nic nevzdává a tomu, čemu věří, dá všechno. Tohle se dá říct jak o ženách v IT, tak o ženách v managementu, které s sebou přináší do startupu velkou přidanou hodnotu. Já si především přeju, aby staré generační předsudky postupně odešly a vzájemně jsme se inspirovali.

Kateřina Hroníková, Apify

Kateřina vystudovala obor Economics and Management. Během studií byla na stážích ve Španělsku a v Itálii. Po škole nastoupila na několik let do ČEZ, kde dále rozvíjela své znalosti finančního světa a byla součástí týmů Treasury a Controlling. Protože se ráda vzdělává, během těchto let absolvovala studium MBA v oboru Finanční management a strategické řízení financí. Poté si řekla, že by bylo zajímavé naučit se něco i z jiného soudku, dala výpověď a vrhla se na studium IT v intenzivním tříměsíčním kurzu od Czechitas. Díky tomu se dostala k práci v Apify, kde nyní vede tým Operations se zodpovědností za finance, HR a denní chod firmy. Programování se dále věnuje v rámci své mimopracovní aktivity, vývoje aplikace pro neziskový projekt Seniore.

Apify je technologický startup, který vyvíjí platformu pro získávání strukturovaných dat z webových stránek a automatizaci procesů na webu. Jeho služby využívají stovky zákazníků z celého světa, většina klientů je však z Ameriky a patří mezi ně korporace typu Microsoft nebo Accenture.

Kateřina Hroníková, Apify Autor: Osobní archiv

Co stojí za dosavadním úspěchem Apify?

Jsme na správném trhu a díky skvělým lidem v týmu děláme top software ve své kategorii. Abych ale byla konkrétnější, tak firmy stále více potřebují data, internet nabízí jejich největší studnici a my je umíme získávat ve velkém objemu tak spolehlivě, že nad námi naši klienti staví dokonce nové produkty a startupy. Zároveň děláme web RPA, automatizujeme rutinní práci jako je třeba vyplňování formulářů. To je dlouhodobý trend, který ale nyní roste, jak vidíme na valuaci firem jako UIPath nebo Integromat.

Pro mě osobně je ale tou magií právě tým, který za tím vším stojí. Je nás 40, děláme miliony dolarů obratu, spolupracujeme s americkými korporacemi, ale pořád je tady startupová, skoro až hackerská kultura. Lidem tady opravdu záleží na tom, co děláme - bereme Apify za vlastní (a Apify vlastně díky zaměstnaneckým podílům trochu naše je).

Proč vás baví pracovat na startupové scéně?

Líbí se mi dynamičnost prostředí a zápal jednotlivých lidí pro danou věc, vše je živé a energické. Je zde veliká flexibilita v přístupech k řešení problémů spojená s otevřeností ke všemu novému či zatím neznámému.

Dále různorodost činností, která dává velmi zblízka nahlédnout do všech oblastí fungování firmy, což vede k pokoře, ocenění práce druhých a většímu uvědomění si přesahu jednání jednoho týmu na druhý. Možnost rozvoje zde není extra benefit k práci, ale její přirozenou součástí.

Neformálnost prostředí umožňuje navázání hlubších mezilidských vztahů. Z toho možná pramení i veliká podpora, ať již přímo v rámci firmy, či mimo ni. Je zde veliká ochota pomáhat a dělat věci navíc, v rámci svého volného času

Jak může scéně pomoci více žen ve startupech?

Věřím, že diverzita týmu je vždy přínosná, ať se již jedná o pohlaví, kulturní zázemí či věk. Co se konkrétně žen týče, mívají silné sociální cítění, které i ziskově orientovaný byznys dokáže obohatit o prvky prospěšné pro celou společnost. Umění naslouchat, empatie a jistá laskavost jednání přispívá k většímu dialogu a pochopení.

I přes zmíněnou vlídnost bývají ženy uvnitř velmi silné. Když je třeba, dokáží zabrat a podržet celý tým. Přijde mi, že když si myšlenku firmy zamilují, bývají i loajálnějšími pracovníky.

Naše společnost se vyvíjí, ale bohužel stále platí, že pro získání respektu či pracovního povýšení musí ženy vyvinout mnohem více úsilí. Základem je podpora, nejen od žen samotných, ale i od mužů. V tomto je technologická scéna zajímavá, svou dynamičností zvládá stereotypy překonávat rychleji, než jiná odvětví.

Myslím, že by bylo skvělé mít ve startupech více žen. Chtěla bych proto všechny koketující se změnou kariéry podpořit, dodat jim důvěru. Následovat a plnit si své sny, či jen nápady, je nejen možné, ale díky technologiím i čím dál lehčí.

Pavlína Zychová, MyStay

Pavlína je šéfka a spoluzakladatelka MyStay, vystudovaná právnička, v hospitality a travel průmyslu se pohybuje již přes osm let a mimo jiné je velkým fanouškem dobrodružného cestování. V roce 2018 byla zvolena Hospodářskými novinami Top ženou Česka v sekci Startupy. Již pátým rokem je také ambasadorkou Women Startup Competition, známé soutěže pro ženy podnikatelky.

MyStay je globální platforma, která propojuje hotely a jejich hosty po rezervaci. Má za cíl odstranit z hotelových recepcí stávající administrativní procesy a zkvalitnit tak vztahy s hosty. MyStay šetří čas recepčního, zvyšuje spokojenost hostů a generuje extra zisk poskytnutím lepšího zážitku pro hosty.

Pavlína Zychová, MyStay Autor: Osobní archiv

Co stojí za dosavadním úspěchem MyStay?

Podařilo se nám zkombinovat tři velmi důležité elementy úspěchu: Lidi - načasování - produkt. Tedy neutuchající vytrvalost týmu a podpora našich investorů. Stejně tak nám nahrávají zastaralé procesy v hotelech, které nabízí velký prostor pro inovace, což se navíc ještě akcelerovalo s covidovou dobou. A také ideální kombinací kompletního produktu pro moderní péči o hosty, který jsme za posledních několik let vyladili tak, že nyní kromě automatizování a zrychlení procesů na recepci, jako check-in nebo check-out, dáváme také recepčnímu nástroj jak efektivně navyšovat hotelu zisk, ale především spokojenost hostů.

Proč vás baví pracovat na startupové scéně?

Okolo startupové scény se točí spousta podnikavých lidí s neuvěřitelnými nápady a odhodláním, kteří si navzájem pomáhají. Na startupové scéně si také velmi cením flexibility, rychlosti rozhodnutí a především efektivitě provedení daných rozhodnutí. S každým dalším rokem se sama něčemu přiučím při práci se začínajícími cílevědomými podnikatelkami, kterým již pátým rokem dáváme prostor se zviditelnit skrz Women Startup Competition.

Jak může scéně pomoci více žen ve startupech?

Výhodou více žen ve startupech vnímám ideální rozložení sil - různorodé týmy dávají prostor pro větší kreativitu, méně ega a vyšší loajalitu k firmě. Náš tým v Mystay je 50 na 50, což vidím jako ideální kombinaci, kterou si všichni v týmu chválí.