Strnadova CSG rozšiřuje výrobní kapacity, kupuje zlínského výrobce hydrauliky
Zbrojařský holding Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada získává společnost Hydraulics ze Slopného na Zlínsku, která dodává hydraulické systémy pro pozemní techniku i energetiku. Transakce má odhadovanou hodnotu 400 milionů korun. Napsal to dnes server Hospodářské noviny (HN). Dokončení akvizice podléhá schválení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).
Hydraulics vyrábí a dodává hydraulické válce, systémy a hadice pro strojírenství a energetiku. Je také dlouholetým dodavatelem pro výrobce pozemní techniky ze skupiny CSG. Komponenty dodává pro výrobu raketometů a samohybných houfnic. „Hydraulics je pro nás důležitým partnerem, který má dlouhodobě špičkové know-how a vysokou kvalitu výroby. Integrací do CSG posílíme naši soběstačnost v oblasti klíčových komponent pro pozemní techniku," uvedl generální ředitel subdivize CSG Land Systems Vladimír Stulančák.
CSG má podle Stulančáka ambici v příštích letech zdvojnásobit hospodářské výsledky firmy Hydraulics, zejména investicemi do rozvoje výroby a exportních aktivit. Podnik, který zaměstnává 130 lidí, měl v loňském roce obrat 320 milionů korun a čistý zisk téměř 42 milionu korun. Zisk před úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA) loni firma vykázala zhruba 60 milionů korun.
Prodávajícími jsou zakladatelé firmy Hydraulics Libor Kráčalík a Daneš Janík, kteří firmu budují od začátku 90. let. K prodeji je podle HN přiměla potřeba generační obměny a nového impulzu pro další rozvoj podniku.
Obranný sektor vede růst
Mezi klíčové aktivity skupiny CSG patří vývoj a výroba vojenské techniky, leteckých systémů, speciálních vozidel a munice. Součástí holdingu jsou například automobilka Tatra Trucks, společnost Excalibur Army, český výrobce radarů Eldis nebo slovenský výrobce dělostřelecké munice MSM Group. Od americké společnosti Vista Outdoor koupila CSG na konci minulého roku divizi sportovního vybavení a zbraní Kinetic Group. V Česku letos holding ohlásil nákup většinového podílu ve zbrojovce ZVI Vsetín, která je tradičním výrobcem středorážové munice.
Výrobní závody má CSG v Česku, na Slovensku, v Německu, Itálii, USA, Řecku, Srbsku, ve Španělsku, Indii a Británii. Zaměstnává víc než 14 tisíc lidí. Loni podle výroční zprávy CSG meziročně ztrojnásobila čistý zisk na více než 526 milionů eur (asi 12,8 miliardy korun). Tržby jí vzrostly více než dvojnásobně na přibližně čtyři miliardy eur. Na tržbách se z 83,6 procenta podílel obranný sektor.