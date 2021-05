Amazon se v Evropě vyvléká z daní. Pomoci může Bidenův návrh | E15.cz

Amazon za loňský rok nezaplatil v Evropě žádné korporátní daně, uvádí britský deník The Guardian. Navzdory meziročnímu růstu tržeb o 12 miliard dolarů zaznamenal ztrátu 1,2 miliardy dolarů, čímž se vyhnul zdanění zisku. Obdobně kalkulují další korporace, jako jsou Apple či Starbucks. Vyřešit by to mohla minimální celosvětová úroveň korporátní daně, kterou navrhuje administrativa amerického prezidenta Joe Bidena.