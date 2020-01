S platy 30 až 40 tisíc prý nikdo kvalitní IT zakázky vypisovat nebude | E15.cz

Po vlně nadšení přišly otázky. Skupina dobrovolníků během víkendového hackathonu naprogramovala informační systém elektronických vinět, za který měl stát původně dát 401 milionů. Jaké ponaučení by si měl vzít stát? V pražské Paralelní Polis debatovali vládní zmocněnec pro digitalizaci Vladimír Dzurilla, iniciátor hackathonu Tomáš Vondráček či advokátka Petra Eliášová.

„Ano, zrušená soutěž na informační systém pro elektronické dálniční známky byla zpackaná. Co se týče toho, jak takovou veřejnou zakázku správně vypsat, tak stále moudřejší nejsme,“ řekl v úvodu debaty vládní zmocněnec pro digitalizaci Vladimír Dzurilla. Dodal ale, že úředníci by mohli čerpat inspiraci z tendru na elektronickou evidenci tržeb (EET).

S takovým tvrzením však nesouhlasil Michal Bláha z organizace Hlídač státu. „Právní triky použité v zakázce na EET jsou podobné těm v tendru na e-viněty. Konkrétně jde o soutěžení zakázky v důvěrném režimu. To vede k omezení soutěže," popsal Bláha. Už nyní podle něj ale lze změnit některé základní principy. „Soutěžme službu, ne produkt,“ radí Bláha.

„Kvalitní zakázky ale nikdy nebudeme mít, pokud o nich rozhodují úředníci s platy 20, 30 či 40 tisíc hrubého,“ popsal zástupce iniciativy Česko.Digital Jakub Nešetřil.

Panelisté následně měli odhadnout, jaká finanční odměna čeká na nastupujícího vysokoškolsky vzdělaného IT zaměstnance na ministerstvu. „Podle úrovně svých zkušeností nemohou čekat víc než 60 tisíc hrubého. Přitom dnes už lze označit některé pozice za klíčové a nabídnout uchazečům až dvojnásobek,“ sdělila advokátka Petra Eliášová.

S postojem Nešetřila souhlasil organizátor víkendového hackathonu a majitel agentury Actum Tomáš Vondráček. „Ty peníze, to je nehoráznost. Je potřeba řešit, jak zaměstnancům dát důstojné platy. Druhá věc je nabízet jm pocit smyslu. To je něco, co je v komerční sféře strašně vzácné,“ řekl Vondráček. „Hackathon ale ukázal, že lidé se de facto dobrovolně dali dohromady, aby naprogramovali vybírání daní,“ doplnil Vondráček.