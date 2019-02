SAP chystá generační obměnu zaměstnanců, propustí tisíce lidí | E15.cz

SAP, která je největším evropským výrobcem softwaru, nyní hledá nové technologické experty. „Předpokládáme, že na konci roku budeme mít více zaměstnanců, než máme nyní,“ uvedl pro Handelsblatt vedoucí personálního oddělení SAP Cawa Younosi. Firma podle něj potřebuje hlavně odborníky na nejnovější technologie, jako je umělá inteligence, cloudová úložiště nebo internet věcí.

Personální změny se mají týkat převážně sídla společnosti v německém Walldorfu. Změna struktury pracovní síly má firmu stát až 950 milionů eur, které půjdou převážně na předčasné odchody do důchodu a na odstupné.

Ve waldorfské centrále je mnoho zaměstnanců, kteří ve společnosti začínali pracovat v devadesátých letech, právě jich by se mělo propouštění dotknout nejvíce. Podle zástupců odborů budou pracovníci starší 55 let odcházet do důchodu se štědrou kompenzací, kterou firma zavedla v roce 2015. Její výše se odvozuje od odpracovaných let.

Společnost je s cenou více než 115 miliard eur nejhodnotnější společností německého akciového indexu DAX. V loňském roce považoval předseda představenstva společnosti Bill McDermott za reálné, že by mohla firma dosáhnout hodnoty 300 miliard eur. V té době bylo ale klima na trzích úplně jiné.