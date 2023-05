Kam autem k moři na dovolenou: Ceny, poplatky, trasy, destinace | e15.cz

Léto vybízí k relaxaci, cestování a poznávání. A je normální, že člověk touží po tom, co nemá přímo k dispozici. Takovým příkladem je moře, ke kterému lze dojet pohodlně i autem. Přinášíme přehled nejpopulárnějších destinací a informace, jakou nejkratší trasu k pláži zvolit nebo na kolik cesta autem vyjde.

V tomto článku se zaměříme na následující země:

Polsko

Když se řekne autem k moři, většinu lidí napadne některých z jižních států jako Chorvatsko nebo Itálie. V posledních letech je přitom čím dál populárnější Polsko, které nabízí široké písečné pláže na pobřeží Baltského moře. Na přelomu července a srpna mívá voda příjemných 22 stupňů. Krásné pláže najdete například v oblastech: Svinoústí, Kolobřeh, Gdaňsk nebo Sopoty.

Trasa: Kudy do Polska

Nejrychleji se na polskou pláž dostanete po německých dálnicích. Zmiňme třeba dobře ohodnocenou pláž Trzebież vzdálenou z Prahy zhruba 530 kilometrů. Stačí se vydat směr Drážďany a odtud pokračovat okolo Berlína až přímo k pláži.

Jestliže se vám přes Německo nechce a přáli byste se podívat více na východ, třeba ke Gdaňsku, kde jsou také pěkné pláže, vydáte se třeba z Liberce směr Lehnice a přes Poznaň na sever. Cesta z Prahy je dlouhá zhruba 770 kilometrů. Z nejsevernějšího Šluknovského výběžku pak okolo 680 kilometrů.

Poplatky a dálniční známky pro cestu do Polska

Během cesty je potřeba se připravit na platbu mýtného. První platba vás čeká hned v České republice, pokud jste si nekoupili tuzemskou dálniční známku a chcete si cestu po dálnicích zrychlit. Dálniční známku lze koupit jen elektronicky na webu eDalnice.cz. Roční stojí 1500 korun, měsíční 440 a desetidenní 310 korun.

Naopak ušetříte cestou přes Německo. Ačkoli se už několik let hovoří o zpoplatnění dálnic, žádný nový zákon zatím nevstoupil v platnost. V Německu je mýtné za průjezd zpoplatněných komunikací vybíráno pouze za vozidla nad 7,5 tuny, a to prostřednictvím elektronické mýtné jednotky Toll Collect. Pro vozidla s maximální přípustnou hmotností do 3,5 tuny je průjezd německých dálnic i pro rok 2023 stále zdarma. Zpoplatněný je pouze průjezd tunely Herren a Warnow na severu Německa.

V Polsku pak funguje systém mýtného, které se vybírá jen na vybraných úsecích dálnic. Tento poplatek se týká například silnice A2, na které se můžete ocitnout při cestě z Frankfurtu nad Odrou směr Poznaň.

Hranice a měna v Polsku

Polsko je členskou zemí Evropské unie a je také součásti schengenského prostoru, takže na polské území můžete libovolně vjet. Při případné kontrole vám stačí jen občanský průkaz. Základní měnou je polský zlotý, přičemž jeden polský zlotý odpovídá v současnosti zhruba pěti korunám.

Mezinárodní řidičský průkaz pro cestu do Polska

V Polsku vám uznávají řidičský průkaz vydaný v České republice nebo v kterékoli jiné členské zemi EU. Při sobě byste měli mít také technický průkaz a zelenou kartu.

Německo

Asi málokoho by napadlo jet k moři do Německa. O to víc vás může tato destinace překvapit i pro letní dovolenou u moře. Na výběr navíc máte ze dvou moří – bližší Baltské moře a pak Severní moře. Mezi nejkrásnější pláže patří třeba ty na ostrově Rujána, Uznojem, Hiddensee, přímořské destinace Lübeck a Travemünde nebo u Severního moře pak doporučujeme Bremerhaven a ostrovy Amrum nebo Sylt.

Trasa: Kudy do Německa

Z Moravy a Slezska je cesta do Německa o dost delší, přesto to vyjde zhruba nastejno jako například do Chorvatska. Jedete-li přes Prahu, najedete na dálnici směr Drážďany, odtud pojedete okolo Berlína až k německým plážím.

Nejbližší pláže se nacházejí kousek od polských hranic. Na ostrov Uznojem, polsky Uznam, se dopravíte ze Šluknovského výběžku zhruba za pět a půl hodiny. Vzdálenost činí okolo 480 kilometrů, z Prahy je to okolo 650 kilometrů. Odměnou vám bude přes 40 kilometrů dlouhá pláž.

Poplatky a dálniční známky pro cestu do Německa

Jako první platba vás čeká opět za tuzemskou dálniční známku, jestliže ji zatím nemáte. Dálniční známku lze koupit jen elektronicky na webu eDalnice.cz. Roční stojí 1500 korun, měsíční 440 a desetidenní 310 korun.

V Německu už ale za dálnice nic platit nebudete. Ačkoli se už několik let hovoří o zpoplatnění dálnic, žádný nový zákon zatím nevstoupil v platnost. V Německu je mýtné za průjezd zpoplatněných komunikací vybíráno pouze za vozidla nad 7,5 tuny, a to prostřednictvím elektronické mýtné jednotky Toll Collect. Pro vozidla s maximální přípustnou hmotností do 3,5 tuny je průjezd německých dálnic i pro rok 2023 stále zdarma. Zpoplatněný je pouze průjezd tunely Herren a Warnow na severu Německa.

Hranice a měna v Německu

Německo je členskou zemí Evropské unie a je také součásti schengenského prostoru, takže na německé území můžete libovolně vjet. Při případné kontrole vám stačí jen občanský průkaz. Základní měnou je euro.

Mezinárodní řidičský průkaz pro cestu do Německa

V Německu vám uznají řidičský průkaz vydaný v České republice nebo v kterékoli jiné členské zemi EU. Při sobě byste měli mít také technický průkaz a zelenou kartu.

Itálie

Slunce, dobrá nálada, písčité pláže a výborné jídlo. To vše neodmyslitelně patří k Itálii. Mezi nejznámější a zároveň nejbližší pláže patří ty v Gradu, Bibione, Caorle, Lidu di Jesolo. Čím dál větší popularitě se těší také původně rybářská vesnička Lignano nacházející se nedaleko Bibione. Nebojte se ale popojet i ještě více na jih. Můžete pak narazit i na méně přeplněné pláže.

Trasa: Kudy do Itálie

Nejblíže Česku leží lázeňské městečko Grado vzdálené z Prahy zhruba 850 kilometrů. Do devíti hodin byste tam tedy měli být. Nejkratší cesta vede přes České Budějovice, pojedete přes rakouský Salcburk, pak směr Villach.

Po překročení hranic do Itálie budete držet směr na Udine a odtud už rovnou k Jaderskému moři. V závislosti na tom, kam přesně jedete, je někdy vhodné využít německých dálnic a tím cestu ještě zrychlit. Projděte si i další trasy do Itálie.

Poplatky a dálniční známky pro cestu do Itálie

Při cestě do Itálie se nevyhnete poplatkům za využívání dálnic a tunelů. Projíždět můžete až čtyřmi státy.

Jako první platba vás čeká opět za tuzemskou dálniční známku, jestliže ji zatím nemáte. Dálniční známku lze koupit jen elektronicky na webu eDalnice.cz. Roční stojí 1500 korun, měsíční 440 a desetidenní 310 korun.

Jestliže pojedete přes Německo, tamní dálnice jsou zdarma. Pro vjezd na dálnici v Rakousku potřebujete platnou dálniční známku. Desetidenní vás vyjde na 9,90 eura, dvouměsíční na 29 eur a za roční variantu zaplatíte 96,40 eura. K dispozici jsou papírové i elektronické „dálničky“.

Při online pořizování elektronické dálniční známky ale myslete na to, že je platná až po 18 dnech od nákupu. Dále počítejte s tím, že v Rakousku zaplatíte za průjezd některých tunelů, mostů a úseků. Například při průjezdu Katschberským tunelem zaplatíte 13,50 eura nebo na úseku Innsbruck–Brenner (11 eur).

V Itálii nejsou dálniční známky, ale mýtné. Za průjezd dálničních úseků a vybraných tunelů zaplatíte (obvykle při výjezdu) stanovený poplatek. Uhradit jej můžete hotově, kartou, předplacenou kartou Viacard nebo automatizovaným systémem Telepass. Částka, kterou zaplatíte, se proto liší v závislosti na ujeté vzdálenosti a dané trase. V průměru počítejte s tím, že vás mýtné v Itálii vyjde zhruba na devět eur za sto kilometrů.

Hranice a měna v Itálii

Itálie je členskou zemí Evropské unie a je také součásti schengenského prostoru, takže na italské území můžete vjet libovolně, stejně tak do Rakouska, kudy budete projíždět. Při případné kontrole vám stačí jen občanský průkaz. Základní měnou je euro.

Mezinárodní řidičský průkaz pro cestu do Itálie

V Itálii vám uznají řidičský průkaz vydaný v České republice nebo v kterékoli jiné členské zemi EU. Při sobě byste měli mít také technický průkaz a zelenou kartu.

Chorvatsko

Chorvatsko láká každoročně statisíce Čechů. Je jedním ze států bývalé Jugoslávie a leží na Balkánském poloostrově omývaném Jaderským mořem, ve kterém je rozeseto množství chorvatských ostrovů.

Kromě krásných a čistých – většinou oblázkových a kamenitých – pláží nabízí také průzračně čisté modré moře plné ryb. K potápění zkrátka ideální. Od roku 2023 je sem cestování ještě jednodušší, protože země je součástí schengenského prostoru a platí v ní eura. Mezi nejpopulárnější a nejbližší destinace od nás patří pláže v oblasti Rijeka nebo pak na poloostrově Istrie (Umag, Poreč).

Trasa: Kudy do Chorvatska

Tras do Chorvatska je hned několik, ty nejznámější a nejoblíbenější procházejí Rakouskem a Slovinskem, některé i Maďarskem. Vždy je důležitá především výchozí pozice. Nejbližší chorvatská mořská pláž od našich hranic leží u městečka Matulji nedaleko přístavu Rijeka. Z Prahy je to 760 kilometrů a budete tam zhruba za devět hodin.

Pokud vyrážíte z Prahy a okolí, nejkratší (avšak ne nejrychlejší) cesta tedy vede přes České Budějovice, Linec, Salzburg, Villach a Lublaň. Na této trase je třeba počítat s platbou za tunely. O něco rychlejší a mezi Čechy oblíbenější možností je trasa přes Vídeň, Štýrský Hradec, Maribor a Záhřeb. Výhodou je, že tato trasa nevede přes zpoplatněné tunely.

Jihočeši a Západočeši mohou využít podobnou trasu, jen přes České Budějovice a Linec. Dále už je to stejné. Na této trase už ovšem na placené tunely narazíte. Pro řidiče vyjíždějící z Moravy je zajímavou variantou trasa vedoucí přes Bratislavu a maďarské Szombathely do Záhřebu. Cestou neprojíždíte žádným z placených tunelů.

Poplatky a dálniční známky pro cestu do Chorvatska

Ať už si vyberete jakoukoliv trasu, vždy projíždíte několika zeměmi. Je tedy třeba počítat s nákupem dálničních známek. Na některých trasách narazíte na zpoplatněné tunely.

Jako první platba vás čeká opět za tuzemskou dálniční známku, jestliže ji zatím nemáte. Dálniční známku lze koupit jen elektronicky na webu eDalnice.cz. Roční stojí 1500 korun, měsíční 440 a desetidenní 310 korun.

V Rakousku lze koupit elektronické i papírové kupony s desetidenní (9,90 eura), dvouměsíční (29 eur) nebo roční (96,40 eura) platností. Papírové známky zakoupíte u hraničních přechodů a na čerpacích stanicích, elektronické kupony je možné uhradit online. V Rakousku zaplatíte také za průjezd některých tunelů, mostů a úseků. Například při průjezdu Katschberským tunelem zaplatíte 13,50 eura nebo na úseku Innsbruck–Brenner (11 eur).

Jestliže zvolíte trasu přes Slovinsko, od roku 2022 už je tam možné koupit jen elektronické dálniční známky se sedmidenní (15 euro), měsíční (30 euro) nebo roční (110 euro) platností, jež je možné koupit online nebo na čerpacích stanicích.

Na Slovensku platí elektronické dálniční známky s desetidenní (12 eur), třicetidenní (17 eur) nebo roční (60 eur) platností, které je možné zakoupit online, případně na čerpacích stanicích, pobočkách pošty nebo samoobslužných automatech u hranic.

V Maďarsku je možné zakoupit online, případně na čerpacích stanicích a hraničních přechodech elektronické známky s desetidenní (5500 forintů), měsíční (8900 forintů) nebo roční (49 190 forintů) platností.

V Chorvatsku se nekupuje klasická dálniční známka, ale je třeba zaplatit mýtné, jehož výše se odvíjí od délky projetého úseku. Mýtné je možné platit hotově nebo kartou, alternativně si lze pořídit elektronickou palubní jednotku ENC určenou pro platbu mýtného. V nabídce jsou potom výhodnější balíčky, díky nimž můžete mít chorvatské mýtné o něco levnější. Více informací o mýtném a jeho platbách najdete na oficiálních chorvatských stránkách.

Hranice a měna v Chorvatsku

Chorvatsko je od roku 2013 členskou zemí Evropské unie a od letošního roku také součásti schengenského prostoru. Při případné kontrole vám stačí jen občanský průkaz. Základní měnou je nově euro, které nahradilo původní kuny.

Mezinárodní řidičský průkaz pro cestu do Chorvatska

V Chorvatsku vám uznají řidičský průkaz vydaný v České republice nebo v kterékoli jiné členské zemi EU. Při sobě byste měli mít také technický průkaz a zelenou kartu.

Slovinsko

Ve Slovinsku je jen 43 kilometrů pobřeží, přesto i takto malý úsek nabízí nezapomenutelný zážitek z koupání u Jaderského moře. Dovolenou navíc můžete opepřit výlety do hor, které jsou ve Slovinsku opravdu skvostné. Z pobřežních měst doporučujeme třeba městečko Piran, Izolu, Měsíční záliv nebo nejbližší Koper.

Trasa: Kudy do Slovinska

Z Prahy do Koperu si můžete vybrat mezi dvěma základními trasami. Delší, ale o něco rychlejší je trasa dlouhá 813 kilometrů přes Vídeň, Štýrský Hradec a Lublaň.

O zhruba 60 kilometrů kratší je pak trasa z Prahy přes České Budějovice, Linec, Salzburg, Villach a Lublaň. Tak či onak, budete tam za zhruba osm a půl hodiny, pokud vás nezdrží dopravní zácpy.

Poplatky a dálniční známky pro cestu do Slovinska

Ať už si vyberete jakoukoliv trasu, vždy projíždíte několika zeměmi. Je tedy třeba počítat s nákupem dálničních známek.

Jako první platba vás čeká opět za tuzemskou dálniční známku, jestliže ji zatím nemáte. Dálniční známku lze koupit jen elektronicky na webu eDalnice.cz. Roční stojí 1500 korun, měsíční 440 a desetidenní 310 korun.

V Rakousku lze koupit elektronické i papírové kupony s desetidenní (9,90 eura), dvouměsíční (29 eur) nebo roční (96,40 eura) platností. Papírové známky zakoupíte u hraničních přechodů a na čerpacích stanicích, elektronické kupony je možné uhradit online. V Rakousku zaplatíte také za průjezd některých tunelů, mostů a úseků. Například při průjezdu Katschberským tunelem zaplatíte 13,50 eura nebo na úseku Innsbruck–Brenner (11 eur).

Ve Slovinsku je možné od roku 2022 koupit už jen elektronické dálniční známky (online nebo na čerpacích stanicích) se sedmidenní (15 euro), měsíční (30 euro) nebo roční (110 euro) platností.

Hranice a měna ve Slovinsku

Slovinsko je členskou zemí Evropské unie a také součásti schengenského prostoru. Při případné kontrole vám stačí jen občanský průkaz. Základní měnou je euro.

Mezinárodní řidičský průkaz pro cestu do Slovinska

Ve Slovinsku vám uznají řidičský průkaz vydaný v České republice nebo v kterékoli jiné členské zemi EU. Při sobě byste měli mít také technický průkaz a zelenou kartu.

Bulharsko

Bulharsko představuje oblíbenou destinaci k dovolené. Černé moře nabízí příjemnou teplotu a přívětivé jsou stále i ceny ubytování a jídla. Letadlem jste na místě za dvě hodinky. I do Bulharska jezdí spousta rodin autem, aby mohly po cestě ještě objevovat krásy dalších míst a byly pánem vlastního času.

Pokud vás navíc ve vozidle cestuje více než dva, v konečném důsledku vás to vyjde levněji než vlakem nebo letadlem. Je potřeba se jen připravit, že pojedete minimálně 16 hodin.

Trasa: Kudy do Bulharska



Nejrychlejší cesta z Prahy do Burgasu je dlouhá 1647 kilometrů a trvá již zmíněných 16 až 17 hodin, ale bez přestávek, což určitě nedoporučujeme. Právě cesta dává možnost se zastavit a třeba i přespat v jiných zemích.

Autem pojedete po D1 směr Brno, dále přes D2 na Bratislavu a Budapešť. Pak už jen najedete na dálnici M5, která vede přes Segedín až na hranice se Srbskem. Přes bulharskou Sofii a Plovdiv dojedete až do Burgasu. Skoro celou cestu jedete po dálnicích.

Poplatky a dálniční známky pro cestu do Bulharska

Při cestě do Bulharska budete projíždět celkem pěti zeměmi. Jako první platba vás čeká opět za tuzemskou dálniční známku, jestliže ji zatím nemáte. Dálniční známku lze koupit jen elektronicky na webu eDalnice.cz. Roční stojí 1500 korun, měsíční 440 a desetidenní 310 korun.

Na Slovensku platí elektronické dálniční známky s desetidenní (12 eur), třicetidenní (17 eur) nebo roční (60 eur) platností, které je možné zakoupit online, případně na čerpacích stanicích, pobočkách pošty nebo samoobslužných automatech u hranic.

V Maďarsku je možné zakoupit online, případně na čerpacích stanicích a hraničních přechodech elektronické známky s desetidenní (5500 forintů), měsíční (8900 forintů) nebo roční (49 190 forintů) platností.

V Srbsku se platí prostřednictvím mýtných bran. Platíte tak jen jednotlivé úseky, kterými projíždíte. Při vjezdu si vezmete lístek a ten pak zaplatíte při výjezdu z dálnice.

V Bulharsku je možné koupit dálniční známky na hranicích, benzinových pumpách, směnárnách nebo v bulharských moto klubech. Desetidenní známka stojí 13 levů (zhruba 155 korun) a měsíční 27 levů (zhruba 323 korun).

Hranice a měna v Bulharsku

Bulharsko je členskou zemí Evropské unie, ale není součásti schengenského prostoru ani eurozóny. Základní měnou je bulharský lev, přičemž jeden bulharský lev odpovídá nyní zhruba 12 korunám.

Mezinárodní řidičský průkaz pro cestu do Bulharska

V Itálii vám uznají řidičský průkaz vydaný v České republice nebo v kterékoli jiné členské zemi EU. Při sobě byste měli mít také technický průkaz a zelenou kartu.

Cena benzínu v Evropě

Co může významně ovlivnit cenu vaší dovolené, jsou pohonné hmoty. V rámci Evropské unie patří Česká republika k zemím s levnějšími pohonnými hmotami. Naše ceny se v případě benzínu i nafty pohybují pod evropským průměrem. Levnější benzín tak na cestě k moři budete mít například ve Slovinsku. V Rakousku jsou ceny pohonných hmot podobné jako u nás. Pro aktuální data sledujte infografiku:

Měna, eurozóna a schengenský prostor

Všechny výše zmíněné země, kam se můžete vydat k moři, jsou součástí Evropské unie. Některé z nich ale ještě nejsou v eurozóně nebo v schengenském prostoru. Abyste měli jistotu, jestli s sebou potřebujete při cestování jen občanský pas nebo jakou měnu si nezapomenout vyměnit