Dostupnost bydlení v Česku ještě klesla | E15.cz

Ceny rezidenčních nemovitostí stejně jako hlad po novém bydlení dál rostou. Výsledky trhu za první pololetí překonávají i tradičně optimistická očekávání developerů. Pro lidi s průměrnými příjmy je ale vlastní bydlení stále nedostupnější. Česko už několik let patří v tomto ohledu k nejhorším v Evropě. Přitom počet bytů na obyvatele je tady ve srovnání s jinými zeměmi zcela průměrný a výrazněji nezaostává ani nová výstavba.

V Česku se katastrofálně málo staví, a byty jsou proto extrémně drahé. Takové bývá nejčastější vysvětlení současného neutěšeného stavu. Jak ale ukazují data Property Indexu 2021 od poradenské společnosti Deloitte, svalovat vinu jen na složitý povolovací proces výstavby nestačí.

Průměrné prodejní ceny nových pražských bytů v prvním pololetí meziročně vzrostly téměř o desetinu na 118 tisíc korun za čtvereční metr. Uvádí to pravidelná společná analýza developerských firem Trigema, Skanska Reality a Central Group. Podle Property Indexu je ke koupi bytu potřeba v průměru už víc než 12 hrubých ročních mezd. Česko tak v žebříčku dostupnosti bydlení skončilo druhé od konce hned za Srbskem, jehož data navíc vycházejí z nabídkových, nikoli prodejních cen bytů.

Property Index zároveň monitoruje i to, jak velký je celkový objem bytového trhu a kolik nových bytů se v posledních letech staví. Paradoxně ani v jednom z těchto ukazatelů se Česká republika nijak nevymyká.

Průměrný počet bytů v přepočtu na tisíc obyvatel v 16 sledovaných zemích činí 463, v Česku je to 483 bytů. Nejvíc jich na obyvatele mají v Portugalsku, Belgii a Francii. Naopak nejmenší bytový trh je z tohoto hlediska v Británii, na Slovensku a v Polsku.

Loni bylo ale právě v Polsku dokončeno nejvíc bytů v přepočtu na obyvatele a v celkovém objemu Polsko skončilo třetí za Německem a Francií. Z hlediska bytů na počet obyvatel následovaly v těsném sledu Francie, Belgie a Norsko.

Česko se drželo uprostřed pelotonu, dokončených 3,22 bytu na 1000 obyvatel bylo těsně pod průměrem. Tomu se nejvíc blížilo Německo se 3,61 bytu. Nejméně se teď staví v Litvě a v Bosně a Hercegovině, z větších evropských zemí pak ve Španělsku a Portugalsku, kde je ovšem trh už poměrně dost saturovaný.

To se o pražském trhu říct nedá. „Prodeje jsou na rekordní úrovni už devět měsíců v řadě. Na byty se dokonce tvoří pořadníky a nové projekty se z velké části vyprodají hned po uvedení na trh,“ popisuje majitel developerské firmy Central Group Dušan Kunovský.

Analytikové Deloitte vysvětlují stále horší dostupnost bytů kombinací historického vývoje a aktuálního stavu trhu.„Jako Češi velmi rádi bydlíme ve svém, vnímáme byty jako dobrou investici a zároveň se čím dál častěji stěhujeme do velkých měst za prací, vzděláním či kulturou. Ve velkých městech je ale větší odpor k nové výstavbě a získat stavební povolení je běh na dlouhou trať. Naše průměrné mzdy zároveň nedosahují evropské úrovně,“ vysvětluje manažer Deloitte Petr Hána.

S úsporami do pořadníku

Realitní poradenská firma Colliers dává nedostatečnou nabídku bytů do souvislosti s tím, že Češi nyní ve zvýšené míře ukládají úspory do nemovitostí, protože banky nenabízí prakticky žádné výnosy. Navíc úroky hypoték byly doteď na historických minimech.

„Když k tomu přidáte nedostatek pozemků, komplikace se získáním stavebního povolení a také ceny stavebních materiálů a práce, doberete se k tomu, proč jsou byty tak drahé,” říká Kevin Turpin z oddělení průzkumu trhu v Colliers.

To, že si velkou část bytů nyní rozeberou investoři, potvrzuje realitní kancelář Lexxus, která se orientuje hlavně na Prahu a okolí. Čtvrtina bytů podle ní najde kupce už v neveřejných předprodejích určených investorům.

Nic na tom nemění nízká výnosnost investice do rezidenčních realit ani pořizovací ceny. „Jsou projekty, kde se do veřejné nabídky dostane jen několik málo jednotek. Typickým zájemcem je movitá fyzická osoba nakupující opakovaně. Většina kupuje byty jednou za několik let, investoři pořizující pět a více bytů ročně ale nejsou výjimkou. Většina takto prodaných bytů se pak rychle objeví na nájemním trhu,“ popisuje ředitel Lexxusu Peter Višňovský.