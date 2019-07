Celorepublikový dluh na výživném klesl poprvé pod 10 miliard | E15.cz

Poprvé v novodobé historii České republiky klesl celorepublikový dluh na výživném. A to pod hranici 10 miliard korun (při součtu všech dlužných alimentů). Vyplynulo to z údajů Asociace neúplných rodin. Asociace hodnotu dluhu počítá na základě informací z rozsudků a exekučních výměrů. Pozitivní je i to, že došlo ke snížení dlužné částky na hlavu.