Typický dlužník alimentů dluží 90 000 korun. Co ještě mají tito „hříšníci“ společného? | E15.cz

V naší republice momentálně žije 115 500 osob, které dluží na výživném na své dítě. V sedmi procentech jde dokonce o chronické dlužníky. To jsou neplatiči, kteří svému dítěti neposílají ani korunu. Dále to jsou ti, kteří platit přestali, nebo platí nepravidelně anebo méně, než jim bylo uloženo. Většinou paradoxně jde o osoby, které pracovat mohou, ale pohybují se v šedé zóně pracovního trhu, a tím se chrání před exekucí. Dluží totiž i na splátkách spotřebitelských úvěrů.

Pokud se na neplatiče alimentů podíváme z hlediska pohlaví, v 93,5 procentech jde o muže. Statistika ale může být zkreslená, protože muži, kterým dluží bývalá partnerka, dost často tento dluh neřeší a nehlásí. Nejvíce dlužníků najdeme ve Středočeském kraji, v Moravskoslezském kraji a v Praze.

„Možná rozbijeme stereotyp o dlužníkovi. Překvapivě se většinově jedná o osoby, u kterých byste to netipovali. Což je možná důvod, proč je neplacení alimentů stále tolerovaným jevem. Netýká se totiž osob na okraji společnosti, ale naprosto běžných Čechů,“ zakončuje Iveta Novotná, ředitelka asistenčního programu VašeVýživné.cz.

Jak tedy nejčastěji vypadá dlužník alimentů?

Půjde o muže, který pochází ze středočeského města. Je mu 42 let, má dvě děti ve věku 10 a 12 let, kterým za uplynulých 5 let dluží více než 92 tisíc korun. Nejde o chronického neplatiče. Po rozvodu měl s manželkou ústní dohodu, že bude dětem přispívat na živobytí. A i teď, když si děti bere na víkend, jim leckdy dá pár stokorun jako kapesné.

Jak si muž našel novou vážnou známost, postupně začas snižovat částku na výživném. S výší výživného, kterou posléze určil soud, nesouhlasí a rozporuje i celkovou výši dluhu.

Tento muž má vzdělání s maturitou a momentálně rozhodně nemá problém si vydělat. Část mzdy mu je ale vyplácena načerno. Exekuce je pro něj postrach, protože by výrazně snížila jeho životní úroveň, na druhou stranu do poslední chvíle nevěří, že by jeho bývalá žena mohla dluh vymáhat exekučně.