Babiš bude jednat se starosty o Letňanech až po dohodě s Prahou | E15.cz

„My se s nimi rádi setkáme, ukážeme jim projekt, ale zatím není nic na stole,“ řekl Babiš k možnému jednání se starosty městských částí. Podle něj ale zatím není důvod, aby tito starostové u jednání mezi vládou a magistrátem byli. „Pokud by došlo k dohodě, tak je oslovíme,“ řekl premiér.

Představitelé dotčených městských částí se shodli, že považují za nutné nejprve vypracovat územní studii. Měla by zmapovat možnosti rozvoje širokého území. Do konce týdne se starostové Prahy 9, Letňan, Kbel a Čakovic sejdou s primátorem Zdeňkem Hřibem. Městské části chtějí získat přístup na jednání o výstavbě, aby nezjišťovaly vše pouze z novin. Starostové také upozornili, že k případné výstavbě je potřeba souhlas městských částí.

Babiš upozornil, že jednání s magistrátem byla přerušena na 14 dní, během nichž chce vláda posoudit požadavky hlavního města a předložit mu nabídku pro projekt vládní čtvrti. Požadavky, se kterými Praha zatím přišla, Babiš označil za „až extrémní“.

Primátor Hřib (Piráti) se minulou středu sešel s premiérem Adrejem Babišem (ANO) ohledně dalšího využití městských pozemků v Letňanech, stavbu úřednického areálu dosud odmítal. Po schůzce oba politici uvedli, že budou dále jednat. Město požaduje vznik multifunkční čtvrti, kde by nicméně mohl být i areál pro úředníky. Magistrát si však klade podmínky, za pozemky požaduje po státu zaplacení dokončení městského okruhu za 60 miliard korun. Chce také od státu získat karlínské kasárny a zbytek areálu Nemocnice na Bulovce. Do kasáren by se podle Hřiba po roce 2028 mohli přesunout úředníci ze Škodova paláce, na pozemcích nemocnice by mohly vzniknout městské byty.

Využití pozemků o rozloze více než 30 hektarů u stanice metra město řeší delší dobu. Nyní je na nich pole, v minulosti chtěl například tehdejší primátor Pavel Bém na parcelách vybudovat areál pro olympijské hry.