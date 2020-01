Petr Fiala obhájil funkci předsedy ODS | E15.cz

Potvrdit pozici lídra v letošních senátních volbách, získat posty hejtmanů a po volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021 sestavovat vládu. To jsou hlavní cíle znovuzvoleného šéfa ODS Petra Fialy. Na 29. kongresu strany v Praze získal 470 hlasů z 505, protikandidáta neměl.

„Příští volební kongres budeme pořádat jako silná vládní strana,“ prohlásil Fiala a připomněl, že modré už vede šest let. V jejich čele bude další dva roky.

Před letošním kláním o kraje a třetinu Senátu plánuje spolu s kandidáty dvakrát objet celou republiku. „Budeme s lidmi v přímém kontaktu a nebudeme si stěžovat na nepřízeň médií. V současnosti nemáme ani jednoho hejtmana, to musíme změnit,“ připomněl Fiala.

Pro další rok je pak cílem ODS vystřídat kabinet ANO a sociální demokracie podporovaný KSČM. „V říjnu 2021 nastane konec polokomunistické a nevýkonné vlády. Budeme rozdávat karty, připravíme program s názvem Pro zemi, která opět vítězí,“ nastínil Fiala.

„Naším největším nepřítelem není hnutí ANO nebo komunisté. Je jím malověrnost, ztráta víry české společnosti ve změnu. Tento zápas vyhrajeme,“ burcoval staronový lídr občanských demokratů.

Dodal, že i když země zažívá dobré časy, Babišova vládní sestava promrhala období ekonomického růstu. „Výstižným příkladem je nejnovější hit premiéra, takzvaný Národní investiční plán. Po šesti letech ve vládě předkládá seznam všeho nedostavěného, rozestavěného nebo vytouženého,“ řekl Fiala s tím, že zatímco plán počítá v příštích dekádách s výdaji ve výši osm bilionů korun, vláda letos vynaloží na dopravní infrastrukturu pouze 93 miliard.

„Ani Harry Potter se svojí kouzelnou hůlkou by si s takovým plánem nevěděl rady,“ dodal Fiala v narážce na Babišův novoroční projev, v němž snil o tom, jak by Česko přiblížil Švýcarsku, kdyby uměl čarovat.

„S plány premiéra by neměl problém jen Baron Prášil. Bohužel to není k smíchu. Jako bych slyšel husákovštinu z dob normalizace. Nikoliv elán, jen plno řečí o pětiletkách a vizích, které se neuskuteční. A co se udělá, je odfláknuté,“ pokračoval v kritice vlády.

Pokud se ODS dostane k moci, chce investice do nových dálnic a železničních koridorů zvýšit na tři procenta HDP. Vynaloží i více peněz na obranu, školství a vědu a výzkum. Omezit naopak hodlá státní správu, která se v posledních letech rozrostla na téměř půl milion zaměstnanců.

"Máme jasnou představu, jak zvítězit nad obézním státem. Jak připravit děti na moderní výzvy světa, jak povzbudit generace budoucnosti a dát jim perspektivu bydlení a práce,“ slibuje Fiala.