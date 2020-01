Důchodová reforma v nedohlednu - analýza | E15.cz

Na začátku posledního celého roku před sněmovními volbami stojí za to podívat se na důchodový systém, snad nejbolestivější oblast českých veřejných financí. Co se v ní podařilo udělat? A hlavně – jaké jsou její vyhlídky? Stručné odpovědi na tyto otázky by mohly znít „zhoršit bolesti“ a „mizerné“.

Ve volebním roce 2017 vydal stát na dávky důchodového pojištění, tedy z velké části na starobní důchody, z mnohem menší části na důchody invalidní a pozůstalostní, 414 miliard korun. V roce 2019 už tyto výdaje přesáhly 470 miliard a pro rok 2020 jsou plánovány ve výši 507,4 miliardy korun.

Temné vyhlídky

Výdajový skok bezmála o sto miliard během tří let ovšem nebyl doprovázen žádným opatřením, které by vylepšilo udržitelnost samotného systému. Všechny predikce, ať je jejich zdrojem tuzemská Národní rozpočtová rada, Světová banka, OECD nebo Mezinárodní měnový fond, jasně hovoří o tom, že české penze rychle spějí do demografické pasti. Beze změn se systém kvůli úbytku ekonomicky aktivních obyvatel a přibývání důchodců začne propadat do deficitů, které budou v delším období ukusovat z veřejných financí nepřijatelně velké díly.

Dvě stě miliard ročně

Podle predikce Národní rozpočtové rady by měly důchody v současné podobě jakž takž ekonomicky fungovat do roku 2030. Poté se systém velmi rychle propadne do těžkých schodků, které budou kulminovat kolem roku 2060, kdy by stát musel do nereformovaného penzijního systému každoročně z jiných zdrojů „dosypat“ skoro čtyři procenta HDP, v dnešních hodnotách nějakých 212 miliard korun. Z těchto dat je snad zřejmé, co je míněno „zhoršováním bolestí“.

S Babišem a bez Babiše

Ještě chmurnější je úvaha nad dalším vývojem. Je zřetelné, že vládní koalice hnutí ANO a ČSSD důchody reálně měnit nechce. A to přesto, že si Andrej Babiš prosadil do preambule programového prohlášení svého kabinetu mezi „hlavní strategické směry“ následující slova: „Chceme důchodovou reformu. Chceme konkrétní kroky bez zdlouhavých a neplodných diskusí.“