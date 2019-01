Babiš s Hřibem se přetahují o pozemky v Letňanech. Praha by zde chtěla nemocnici za 8,5 miliardy | E15.cz

Nezastavěné pozemky u konečné stanice metra Letňany lákají ke stále novým nápadům k využití. Nové vedení hlavního města by zde chtělo postavit rezidenční čtvrť a zdravotnické zařízení. „Náš záměr je tam vystavět novou moderní severní nemocnici, která by Pražanům přinesla zdravotnictví na úrovni. Na rozdíl od toho stávajícího systému pavilonových nemocnic, který neodpovídá stávajícím potřebám,“ řekl pražský primátor Zdeněk Hřib. „Stavba nové nemocnice o tisíci lůžek vyjde zhruba na 8,5 miliardy," dodal pro deník E15 Hřib.

Návrh metropolitního plán počítá s novou výstavbou na území mezi stanicí metra Letňany, veletržním areálem a letištěm Letňany. Nyní se na místě nacházejí pole.

Premiér Andrej Babiš (ANO) má však o těchto pozemcích, které patří magistrátu, jiné představy. „Pro nás je klíčové zde mít administrativní centrum,“ uvedl premiér, který tak stále trvá na rozsáhlé čtvrti za deset miliard, kam by se přestěhovalo na deset tisíc státních úředníků z několika ministerstev.

To však Hřib opakovaně odmítá. „Podle nás není vhodné v Praze stavět úřednické ghetto. Vytváření monotematických čtvrtí obecně zvyšuje nároky na dopravu ve městě a to není něco, co bychom chtěli,“ řekl primátor po jednání s Babišem.

Babiš nicméně zvyšuje na vedení metropole tlak. Praha by totiž měla zájem o 154 budov a pozemků, které na území hlavního města vlastní stát. Do nově získaných budov by se mohli přestěhovat i magistrátní úředníci ze Škodova paláce, kde město platí drahý nájem. Obě strany nyní jednají, za co by se daly nemovitosti směnit.

Podle radního pro majetek Jana Chabra (TOP 09) je Babiš ochoten spolupracovat, klíčovou podmínkou je však směna pozemků v Letňanech. „Pakliže by se daná směna nerealizovala, je zřejmé, že dojde k zásadnímu přehodnocení vztahů a plnění žádostí Prahy,“ uvedl Chabr. Babiš dříve navrhoval Hřibovi směnit pozemky v Letňanech za Veleslavínský zámek, který státu patří, ale ze záměru sešlo a zámek bude zřejmě využívat ministerstvo kultury.

Hřibův záměr postavit v Letňanech nemocnici kritizuje opoziční poslanec a lékař Bohuslav Svoboda (ODS), podle kterého by to mělo smysl v případě, že by se podobně jako v Londýně nebo Paříži rušily centrální nemocnice a stavěly se nové po obvodu metropole. „Ale postavit samostatnou nemocnici v této oblasti nepovažuji za věc, která by byla ku prospěchu Prahy a která by byla ekonomicky a zdravotnicky smysluplná,“ řekl Svoboda, podle kterého je kapacita pražských nemocnic dostatečná. Sám by v Letňanech uvítal vysokoškolský kampus.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) myšlenku neodmítá, i podle něj by to však znamenalo zrušení některé ze současných nemocnic. „Podle mého názoru není na místě navyšovat stávající kapacity v Praze, ale měli bychom spíše vést debatu o tom, jestli nenahradit některý ze stávajících nemocničních areálů novým monoblokem, jak navrhl pan primátor Hřib," řekl Vojtěch.

Praha na rozdíl od jiných českých měst žádnou vlastní nemocnici neprovozuje. „Je otázka, zda by město nemělo provozovat Bulovku, která stojí na pozemcích Prahy. Když by zůstalo stávající rozdělení nemocnic, tak by to bylo nejrozumnější," míní Svoboda. Bulovku provozuje ministerstvo zdravotnictví, nemovitosti nicméně vlastní Praha.