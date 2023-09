Babiš se přihlásil k vlastnictví Agrofertu. „Vláda bojuje proti mé firmě“ | e15.cz

Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) po 70 minutách napomenula Babiše, že nemluví k programu schůze dolní parlamentní komory, k němuž se přihlásil a který ani po dvou hodinách nedokončil. „Já mohu mluvit, co chci, a vy mi do toho nebudete mluvit,“ opáčil šéf ANO s tím, že z titulu funkce není ve svém projevu nijak omezen. „Neskáčte mi do řeči laskavě,“ řekl šéfce Sněmovny.

„Vy zneužíváte politickou moc na boj proti mé firmě,“ řekl Babiš na adresu koalice o Agrofertu, který přitom musel již před lety převést do svěřenských fondů, aby vyhověl zákonu o střetu zájmů.

Holding Agrofert prodal minulý týden pardubickou chemičku Synthesia, mediální společnost Mafra a firmu Londa, která provozuje rozhlasové stanice Impuls a RockZone, skupině Kaprain podnikatele Karla Pražáka. Transakci ještě budou posuzovat antimonopolní úřady. Babiš mediální dům Mafra označil za „nejsvobodnější médium“.

Expremiér kritizoval vládní konsolidační balíček, který bude hlavním bodem zářijové schůze dolní parlamentní komory. „Daňový balíček je úplné peklo, vy z těch lidí děláte pitomce,“ dodal. Podotkl, že média v létě dělala pitomce z něj kvůli tomu, že se neuměl napít z lahve s připojeným víčkem.

Šéf ANO v projevu opětovně označil současnou vládu za „nejprolhanější v historii“, podle něj neudělala nic proti inflaci. „Lidé jsou naštvaní, protože jste lhali a stále lžete,“ prohlásil Babiš. „Místo politických vizí razíme 30 let starou a ochozenou politiku Václava Havla, na kterou není nikdo zvědavý, protože je to z vnější perspektivy obdoba politiky přilepování se k silnici,“ citoval Babiš jeden z komentářů k současnému stavu.

Babiš odmítl, že by jeho projev byl obstrukční s cílem oddálit projednávání balíčku. Slíbil, že program schůze navrhne rozšířit o osm bodů. Ani po dvou hodinách ale žádný z nich nepřednesl, naznačil jen, že některé se týkají energetiky a pražské korupční kauzy Dozimetr. Koalice kvůli ohlášeným opozičním projevům prosadila, že jednání o programu bude moci trvat i přes půlnoc. K úpravám programu se podle informací ČTK zatím přihlásily čtyři desítky poslanců.