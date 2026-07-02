Superdávka stoupla, přesto řada lidí dostává méně peněz než dosud. Zlepšení má přijít až v říjnu
- Většina příjemců superdávky bude mít po přepočtu méně peněz než v původním systému.
- Zásadní změny v superdávce přijdou od října, samoživitelé s dětmi do 15 let si polepší.
- Normativy pro superdávku se od října přepočítají podle okresů místo podle velikosti obce.
Z březnových zhruba 5700 korun narostla průměrná výše takzvané superdávky na přibližně sedm tisíc. Ani toto zvýšení však nevyrovnává částky, na něž měli lidé nárok v původním systému. Podle skupiny poslanců kolem ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO) zlepšení přinesou až změny, které mají začít platit od října. Pomohou především samoživitelům.
Jednotná superdávka sloučila od loňského října příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavky na děti. Ti, kdo pobírají staré dávky, je naposledy dostanou tento měsíc. Postupně však roste počet příjemců, kteří na novém opatření prodělávají.
Většina příjemců si pohorší
Z dat rezortu práce plyne, že superdávku v průměrné výši sedm tisíc korun aktuálně dostává přibližně 50 tisíc lidí. To je o čtvrtinu více než na jaře. Většina má přitom méně peněz než ti, na které se ještě vztahuje dřívější model.
Opatření minulé vlády se negativně promítne také do příjmů domácností, které superdávku zatím nepobírají. Ministerstvu vychází, že stávající podpora po přepočtení na superdávku klesne téměř třem pětinám všech dosavadních příjemců.
Podle analýzy situace více než 155 tisíc domácností si pohorší 57 procent z nich. Například přes 22,5 tisíce příjemců přijde o víc než tři a půl tisíce korun. A pouze 21 tisíc domácností si o stejnou částku polepší.
Propad se týká všech typů domácností, tedy samotných seniorů i početných rodin. Nastavení je výhodné pro samoživitele s dětmi do sedmi let. U starších potomků podpora prudce klesá a rodinná situace se zhoršuje.
Zásadní zlom přinese začátek srpna, kdy se naplno spustí nový systém. Úřad práce eviduje přes 330 tisíc žádostí o superdávku, které vesměs podali příjemci současné státní pomoci, takzvaní starožadatelé. Vyhověno dosud bylo 240 tisícům žadatelů.
Srpen a září budou hubené
Sněmovna už projednává úpravy skupiny poslanců v čele s Juchelkou. Spočívají v tom, že podpora na bydlení v superdávce se má od října stanovovat mnohem adresněji, a to podle nákladů domácností v jednotlivých okresech. A mezi zranitelné skupiny budou patřit také samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let věku místo do sedmi let.
Do října si však budou muset příjemci superdávky vystačit s její nevyhovující podobou. Podle ministerstva tak mnohým z nich po odečtení nákladů na bydlení nezůstane z příjmu ani životní minimum. Takoví lidé budou moci požádat o mimořádnou okamžitou dávku.
Příspěvek a doplatek na bydlení nejvíce ovlivňují normativy pro výpočet podpory. Od října se už nebudou určovat podle velikosti místa bydliště do 70 tisíc obyvatel, nad tuto hranici a zvlášť pro Prahu a Brno, jak ukládají pravidla zavedená superdávkou. Novým limitem budou zmíněné okresy.
„Lépe to reflektuje skutečné rozdíly v cenách bydlení napříč republikou,“ uvedl ministr práce. Pomůže to hlavně těm, kteří žijí v lokalitách s vysokými nájmy. Poslanci navíc hodlají zamezit tomu, aby ve stejném okrese bylo normativní nájemné pro vícečlennou domácnost nižší než pro méně početnou domácnost.
Zranitelné skupiny obyvatelstva pak budou zvýhodněné v bonusu na dítě a v energetickém paušálu. Rozšíření skupiny o samoživitele s dětmi do 15 let předkladatelé zdůvodňují tím, že i teenageři jsou stále závislí na péči rodiče. „Cílem navrhované změny je posílit rovnováhu mezi pracovním a rodinným životem osamělých rodičů, snížit riziko jejich sociálního vyloučení a podpořit stabilní výchovné prostředí pro děti,“ stojí ve zdůvodnění předlohy.