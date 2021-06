Bankovní ani milionářskou daní ČSSD rozpočet nespasí. Strana cílí i na daňové výjimky | E15.cz

Až 150 miliard korun, které chce sociální demokracie vygenerovat novými daněmi, se ukazuje jako nadnesený odhad. Pokud by strana prosadila svůj program, zavedení nebo zvýšení některých sazeb by vyneslo přibližně 50 miliard korun. Další miliardy by získala redukcí daňových výjimek. Plyne to z údajů ČSSD, které má deník E15 k dispozici.

Největší položkou, kterou výčet obsahuje, je zdanění bankovních aktiv. Mohlo by však vynést maximálně 14 miliard ročně. U progresivního zdanění dalších velkých firem je částka 12 miliard.

„Nejvíce peněz by státnímu rozpočtu přineslo zrušení některých daňových výjimek. V souhrnu tyto výjimky činí přes 510 miliard. Určitě ale nechceme sahat na daňovou slevu na poplatníka nebo na dítě,“ řekla místopředsedkyně oranžových a ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Odstraňovat daňové výjimky hodlá i šéfka státní pokladny Alena Schillerová (ANO) nebo dvojblok Pirátů se Starosty a nezávislými. „Například se nedaní příjmy ze státních dluhopisů. Když zrevidujeme seznam daňových výjimek, nalezneme desítky miliard korun,“ uvedl kandidát STAN na ministra financí Věslav Michalik.

Socialisté by například zrušili slevu na nepracující manželku nebo manžela, kteří se o nikoho nestarají. Tím by ušetřili dvě miliardy. „Také bychom odstranili odpisy na luxusní auta nad jeden a půl milionu korun. Tam by bylo inkaso dvě a půl miliardy,“ dodala místopředsedkyně strany.

Koalice Spolu tvořená ODS, lidovci a TOP 09 by zaměřila především na konsolidaci veřejných financí. Plánuje podpořit podnikání, které má zajistit státu vyšší příjmy. V daňové oblasti hovoří svazek tří stran pouze o digitální dani a možném zvýšení spotřebních daní na alkohol a tabák.

„Peníze získáme zrušením přebytečných agend a omezením provozních výdajů státu, které rostou nesmírně vysokým tempem. Za poslední tři roky se zvýšily o čtyři sta miliard korun. To je neudržitelné,“ míní šéf poslaneckého klubu občanských demokratů Zbyněk Stanjura. Jedním z úsporných kroků má být rovněž zrušení některých národních dotačních titulů zejména pro velké firmy.

Ministryně Schillerová chystá celkovou revizi daňového mixu, zmrazila by platy úředníků a ústavních činitelů a snížila provozní výdaje ministerstev o pět až deset procent.

ČSSD by naopak zdanila jedním procentem ročně majetky nad 100 milionů korun a zavedla by daň z prodeje nemovitostí. „Platila by se v případě, že by se s daným majetkem hýbalo častěji než jednou za pět let, tedy za účelem spekulací. Zdůrazňuji, že na někoho, kdo si koupí byt, by se to nevztahovalo,“ podotkla Jana Maláčová.

Další sliby sociální demokracie by finanční prostředky odčerpaly. Snížením DPH u základních potravin, jako je pečivo, zelenina, ovoce, maso nebo ryby, na nejnižší sazbu by vypadlo 8,5 miliardy korun ročně. Pětisetkorunové přilepšení ženám v důchodu za každé vychované dítě by stálo 16 miliard. Jednotky miliard by pak spolkl nárůst rodičovské vyplácené do tří let věku dítěte na 400 tisíc korun.

Kdyby se ČSSD dostala po říjnových volbách do Poslanecké sněmovny znovu do vlády, navrhuje zatížit soukromý sektor nejen progresivním zdaněním, ale i dalším zvyšováním minimální mzdy. V programu píše o částce 18 tisíc korun pro příští rok.

Spolu s tím plánuje zavést povinnou pětitýdenní dovolenou nebo zkrátit pracovní týden na 35 hodin do roku 2025 se zachováním stejné výše mezd, po němž by následoval čtyřdenní pracovní týden. „Ve Francii zkracování pracovního týdne citelně přispělo k tomu, že země ztratila konkurenceschopnost v průmyslové výrobě,“ uvedl hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Co navrhuje ČSSD (v miliardách korun)

Příjmy státního rozpočtu

Bankovní daň 14

Progrese příjmů právnických osob 12

Daň z prodeje nemovitostí 10

Úprava základu daně z příjmů 6

Digitální daň 1,7 až 5,4

Výdaje státního rozpočtu

Výchovné 500 korun 16

Snížení DPH u základních potravin 8,5

Vyšší rodičovská jednotky miliard

Pramen: ČSSD

Vyšší daně míří na komerční nemovitosti, těžbu a spotřebu

Piráti a STAN

- Postupné zvýšení daně z komerčních nemovitostí pro posílení obecních rozpočtů

- Posílení příjmů přinejmenším o miliardy korun zdaněním digitálních gigantů a větším důrazem na ekologické prvky zdanění

- Stát, kraje i obce více zdaní těžbu nerostných surovin

ODS, KDU-ČSL a TOP 09

- Snížení sociálního pojištění, které zaměstnavatelé odvádějí za zaměstnance, o dva procentní body

- Snížení odvodů DPH u všech ekologických výrobků, kde je to možné

- Daňové prázdniny pro rodiny, které čerpají rodičovský příspěvek nebo mají tři a více dětí

ANO

- Komplexní revize daňového mixu včetně úprav spotřebních daní

- Digitální daň a nová ekologická daň z plastů připravovaná EU

- Snížení sociálních odvodů, které zaměstnavatelé platí za zaměstnance

Trikolóra, Svobodní a Soukromníci

- Jednotná 15procentní daň a snížení DPH na 10 procent na potraviny a léky

- Snížení nákladů na státní aparát o 30 procent ušetří desítky miliard korun

- Další zdroje vygeneruje zrušení národních dotací pro soukromý sektor s výjimkou zemědělství

Pramen: programy stran