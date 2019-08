Let Smartwings s jedním motorem byl nestandardní, tvrdí úřad | E15.cz

Let Boeingu 737 letecké společnosti Smartwings, který ve čtvrtek absolvoval většinu cesty z Řecka do Prahy s jedním funkčním motorem, šetří Úřad pro civilní letectví. Podle úřadu je postup, kdy letadlo doletělo i přes závadu do cíle, nestandardní. Obvykle letadla v případě výpadku motoru nouzově přistávají na nejbližším letišti. Řekl to mluvčí úřadu Vítězslav Hezký. Společnost Smartwings porušení bezpečnostních předpisů odmítla.