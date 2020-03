Karanténa v Česku: lidé zřejmě nebudou smět nikam, jen do práce | E15.cz

V Česku je 231 potvrzených případů nákazy novým koronavirem, řekl také Babiš. Ráno to bylo 214 případů. Premiér předpokládá, že večer počet nakažených může přesáhnout 300. Ve vážném stavu je nově další pacient, také taxikář, který byl v noci převezen do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Karanténa pro celé Česko by znamenalo v praxi zákaz vycházení pro všechny občany vyjma cest do práce a zřejmě na nákup potravin a nezbytností. „Potřebujeme, aby lidé chodili jen do práce a z práce domů," řekl Babiš s tím, že mnoho lidí se chová nezodpovědně a nedodržuje například nařízenou karanténu. „Je důležité, aby si z toho lidé nedělali srandu a dodržovali karanténu," řekl premiér s tím, že šíření viru je trestným činem. Hromadná doprava by neměla být omezena.

„Potřebujeme, aby hlavně starší lidé byli v bezpečí doma. Aby to lidé nepodceňovali," řekl Babiš. „Cheme, aby lidé maximálně omezili styk, aby co nejvíce zůstali doma," dodal premiér, který zároveň vyzval Čechy, aby nepropadali panice. Média a opozici vyzval k tomu, aby vládu a její kroky nekritizovali.

Vláda se dnes také chystá zřídit krizový štáb, který povede náměstek ministra zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula. Babiš chce také opatření, aby nemocnice, ambulantní lékaři i zubaři odložili všechny preventivní a odložitelné výkony, a uvolnili tak své kapacity pro péči o nakažené pacienty.

Kabinet se snaží podle Babiše sám snížit riziko nákazy. „Já jsem se separoval s rodinou. Máme dnes jednání s velkými firmami a bude to přes skype. Vláda si nemůže dovolit, že bude v karanténě. Musíme ochránit tu vládu," řekl premiér.

Případná karanténa je nejpřísnějším z řady opatření, které v posledních dnech omezily život v Česku. Od dnešní půlnoci se zcela uzavírají hranice, cizincům nebude umožněn vstup a Češi až na výjimky nesmí vycestovat. Zavřené jsou školy, obchody, restaurace, kulturní instituce a dalí místa.