Česká ekonomika se ani letos nedostane na úroveň před pandemií covidu-19. Spotřeba sice díky odeznění inflace a růstu mezd posílí, s problémy se ale bude potýkat průmysl. Hrubý domácí produkt tak vzroste jen zhruba o jedno procento, uvádí prognóza společnosti Cyrrus. Materiál rovněž upozorňuje, že v první polovině roku bude slábnout koruna a její kurz by se mohl přiblížit ke 25 CZK/EUR.

Vývoj inflace je po šoku z roku 2022 a cenovém skoku v loňském lednu již stabilizovaný, konstatuje prognóza. Od února do konce loňského roku se ceny zvýšily o 0,8 procenta, což je na české poměry podprůměrná hodnota, konstatuje materiál. Nákladové tlaky už nepokračují, což potvrzuje vývoj cen průmyslových a zejména zemědělských výrobců v loňském roce. Letos v lednu podle Cyrrusu meziroční inflace klesne ke třem procentům z prosincových 6,9 procenta a po zbytek roku se bude pomalu dál snižovat.

„S poklesem inflace by se k relativně svižnému růstu měly vrátit reálné mzdy, které se letos zvýší o zhruba tři procenta. Vyjednávací pozici zaměstnanců totiž nadále posiluje nízká míra nezaměstnanosti a v nominálním vyjádření si tak podle našeho odhadu vymohou přidání o zhruba šest procent,“ uvádí materiál. Růst reálných mezd by měl podle prognózy nastartovat spotřebu, která dosud brzdila českou ekonomiku.

Negativní signály naopak přicházejí z průmyslu, který se bude potýkat se slabou zahraniční poptávkou. Proti růstu HDP bude podle Cyrrusu působit i vládní snaha o konsolidaci veřejných financí a mírný nárůst nezaměstnanosti. „V souhrnu tak od české ekonomiky letos čekáme růst HDP o jedno procento, což stále nebude stačit ani na návrat k předpandemickému výkonu,“ konstatuje prognóza.

Slabý hospodářský růst očekává letos i prognóza ministerstva financí. Podle ní by měl HDP letos vzrůst o 1,2 procenta. Ministerstvo očekává průměrnou celoroční inflaci 3,1 procenta po 10,7 procenta v loňském roce.

Na základě slábnoucí inflace bude Česká národní banka (ČNB) podle Cyrrusu snižovat úrokové sazby ze současných 6,75 procenta ke čtyřem procentům na konci roku. Pokles českých úrokových sazeb při současné očekávané stabilitě sazeb v eurozóně ale bude vytvářet tlak na oslabení koruny, která by se mohla přiblížit až k 25 CZK/EUR. Teprve ve druhé polovině roku, kdy se očekává pokles sazeb i v eurozóně, by se měl trend obrátit a letošní rok by koruna měla uzavřít kolem 24,60 CZK/EUR, uvádí prognóza.