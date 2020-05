Česká ekonomika letos klesne o 7,6 procenta, tvrdí průzkum | E15.cz

Česká ekonomika letos kvůli dopadům koronavirové nákazy klesne o 7,6 procenta. Příští rok by ale měla růst o 5,8 procenta. Vyplývá to z výsledků pravidelného průzkumu ministerstva financí na základě prognóz 13 tuzemských odborných institucí. V letech 2022 a 2023 by měl růst ekonomiky být kolem 2,5 procenta.