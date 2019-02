Český vývoz se loni vyšplhal na rekord. Přebytek zahraničního obchodu přesto klesl | E15.cz

V samotném prosinci obchodní bilance skončila patnáctimilionovým schodkem a výsledek byl meziročně o 3,6 miliardy korun lepší. Prosincovou bilanci kladně ovlivnil zejména obchod s motorovými vozy, počítači a kovy.

Podle ředitele odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ Karla Krále největším obchodním partnerem Česka bylo loni Německo, kam směřovala téměř třetina tuzemského vývozu. Na dovozu do Česka se německý vývoz podílel z více než jedné čtvrtiny.

Německé firmy loni dovezly do Česka zboží za téměř bilion korun, což je meziročně o 1,4 procenta více, vyplývá z dat Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK). Export českých firem do Německa byl podle ní sice opět rekordní, když dosáhl 1,42 bilionu korun, meziročně se ale zvýšil o 2,8 procenta, což byl nejméně od roku 2009. Oslabil zejména vývoz aut a autodílů do Německa.

„Automobilový průmysl coby motor česko-německého obchodu prochází dosud nevídanou transformací, od spalovacího motoru k elektromobilitě, od dopravního prostředku ke službě, což je obří výzva. U spotřebitelů to v současnosti vyvolává jistou zdrženlivost. A ve statistikách se to bude promítat také v nadcházejícím období," řekl člen představenstva ČNOPK Bernard Bauer.

Prosincovou obchodní bilanci kladně ovlivnil zejména obchod s auty, počítači a kovy. Přebytek obchodu s motorovými vozy se totiž meziročně zvýšil o 4,2 miliardy korun, naopak bilance obchodování s počítači, elektronickými a optickými přístroji vykázala o 3,1 miliardy nižší deficit a se základními kovy o 1,2 miliardy nižší.

Nepříznivý vývoj byl v prosinci ale patrný u obchodu s ropou a zemním plynem a s chemickými látkami, kde se meziročně prohloubil deficit. Vedle toho pokleslo kladné saldo obchodování se stroji a zařízeními.

Obchod se státy EU v posledním měsíci loňského roku vykázal meziročně o 6,9 miliardy vyšší přebytek, činil 42,3 miliardy korun. Naopak obchod se státy mimo unii prohloubil schodek o 3,3 miliardy na 40,7 miliardy korun.

Podle analýzy Raiffeisenbank by měl český export v letošním roce zpomalit. „Pokud by došlo k naplnění některých globálních rizik, jako je prudké ochlazení německé ekonomiky, obnovení obchodní války mezi USA a Čínu či komplikace s brexitem, bude i český export vystaven prudkému ochlazení," uvedla analytička banky Eliška Jelínková. „Pokud výše zmíněná rizika nebudou naplněna, očekáváme v tomto roce pouze mírné oslabení zahraničního obchodu na 80 miliard korun,“ dodala.