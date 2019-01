Firmy s podprůměrně placenými pracovníky nejspíš ztratí šanci na pobídky | E15.cz

Investiční pobídky by se měly více zaměřovat na projekty s vyšší přidanou hodnotou. Návrh v prvním čtení schválila Poslanecká sněmovna a poslala ho tím do další fáze, v níž se budou projednávat pozměňovací návrhy. Nový systém investičních pobídek by měl podle návrhu ministerstva průmyslu a obchodu podporovat už jen investiční záměry, u kterých se počítá s vyšším podílem kvalifikovaných pracovních pozic. Jedná se například o technologická centra, zpracovatelský průmysl nebo strategické služby.



Zatímco dříve firmy musely splnit podmínku vytvoření určitého množství pracovních sil, nově by pobídky z výrobních firem dostaly jen ty, u nichž čtyři pětiny zaměstnanců pobírají minimálně průměrnou mzdu v daném kraji. Pobídky by měly být navíc více dostupné i pro menší a střední podniky.

Už během připomínkování se ale proti návrhu stavěli nejen opoziční poslanci, ale odborníci, kteří kritizovali, že vláda by měla všechny žádosti o pobídkách posuzovat sama. Jedinou výjimku by měly investice do strukturálně postižených regionů. Dosud přitom kabinet rozhodoval jen o velkých strategických pobídkách a ostatní projekty při splnění podmínek dosáhly na pobídky automaticky.

Zatímco Hospodářská komora zvýšení zodpovědnosti vlády za výběr konkrétních projektů vítá, protože dle ní povede ke snížení celkového počtu poskytnutých pobídek, druhý zástupce podnikatelů, Svaz průmyslu a dopravy, změnu nazval „nesystémovou a nestandardní“. „Není jasné, na základě jakých kritérií bude vláda žádosti dále filtrovat a schvalovat, ani jak dlouho budou podniky na rozhodnutí čekat,“ uvedla tisková mluvčí svazu Eva Velíčková.

Ještě kritičtěji se k pobídkám staví Jan Skopeček (za ODS), který se domnívá, že by měly skončit úplně. „Daňové úlevy či dotace na pracovní místa velkým zahraničním korporacím křiví tržní prostředí a poškozují menší tuzemské podniky. Jestli chce vláda podpořit ekonomiku, měla by férově pomoci všem podnikatelům, například tím, že liberalizuje regulatorní prostředí,“ míní. Jinak prý v Česku žádné významné firmy s domácím kapitálem nevzniknou a odliv dividend do zahraničí bude pokračovat.

V roce 2017 stát poskytl pobídky za 10,7 miliardy korun. Pokud parlament novelu schválí, mohla by nová pravidla platit od poloviny tohoto roku.