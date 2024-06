Tradiční letní vlna silničních prací odstartovala ještě před prázdninami. Doprava na jih od Prahy kvůli souběhu uzavírek začíná stále více připomínat únikovou hru.

V centru Davle u soutoku Vltavy a Sázavy nedávno začala rekonstrukce silnice. Doprava je svedena do jednoho pruhu a řízena semafory. Podle navigačních aplikací jako Mapy nebo Waze má cesta ze Zbraslavi do Nové Rabyně, známé plážemi a vyhlídkami na Slapskou přehradu, za současných podmínek trvat zhruba půlhodinu. Část řidičů ale upozorňuje, že podobné hodnoty mohou být přemrštěně optimistické – v páteční a víkendové dopravní špičce tu vznikají dlouhé kolony.

Vodní nádrž Slapy z výšky. Prohlédněte si známou stavbu neotřelým pohledem dronu (video):

Slapská nádrž pohledem dronu. • e15

Až bude od července průjezd městysem zavřený úplně, cesta z jižního okraje hlavního města na pláž v Nové Rabyni se při dodržení navrhované oficiální objízdné trasy po dálnici protáhne z půlhodiny zhruba o 25 minut a stejný počet kilometrů.

Kdo by si chtěl prodloužit cestu teoreticky jen o deset minut bezprostřední objížďkou Davle přes okolní obce Sloup a Masečín, ať se připraví na adrenalinový zážitek. Na úzkých silničkách se tam leckdy pořádně nevyhnou ani dvě osobní auta, v létě by tam navíc mohly davelskou uzavírku objíždět autobusy. I to je důvod, proč chtějí úřady nasměrovat osobní auta přes vzdálené Břežanské údolí, Jesenici a přes Jílové u Prahy.

Ještě složitější cesta čeká na řidiče, kteří by se chtěli z levého břehu Vltavy dostat do oblasti Hradištka, Krňan nebo Teletína přes několik kilometrů od Davle vzdálený most Dr. Edvarda Beneše ve Štěchovicích. Ten je už druhý měsíc kvůli opravě uzavřený a rekonstrukce má trvat do konce roku.

Od hlavního tahu mezi Slapy a Prahou je tak částečně odříznutá oblast s několika tisícovkami rekreačních nemovitostí. U Teletína se navíc nachází jedna z nejznámějších vyhlídek v celém Česku, Máj, odkud lze ze skály vidět vltavský meandr připomínající tvarem podkovu.

Alternativní cesta autem do těchto končin z pražského jižního okraje vede přes okresky kolem Jílového u Prahy a Kamenného Přívozu. Ještě než začaly uzávěry silnice 106 v Davli, vyžádala si jílovská objížďka zhruba o patnáct minut více času.

A další varianty cesty mezi oblastí Sázavy a Vltavy už nejsou. Možnosti, jak by mohla v těchto lokalitách nahradit silniční dopravu železnice, zůstávají poměrně omezené. Davle, stejně jako část Hradištka, Jílového nebo Kamenného Přívozu, sice leží na trati legendárního Posázavského pacifiku, kvůli její jednokolejnosti ale nelze navýšit frekvenci spojů.

