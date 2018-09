Chtějí slávu a úspěch nebo „jen“ šťastný život. Proto nechodí do školy | E15.cz

Počet dětí, které neabsolvují každodenní školní docházku, výrazně roste. Co z nich bude? Státní úředníci nebo kontroloři těžko. Výchova „domškoláků“ směřuje k jiným uplatněním. A řada rodičů to hlavně vůbec neřeší.

Zájem učit děti doma znatelně sílí, od roku 2010 se počet takto vzdělávaných žáků českých základních škol zpětinásobil. Zřejmě nejlepší reklamu udělala této alternativě olympijská šampionka Ester Ledecká, respektive její otec Janek Ledecký. Takzvaný homeschooling totiž dává ambiciózním rodičům prostor piplat si možné budoucí šampiony. Tomuto cíli pak lze snáze přizpůsobit časový rozvrh ratolestí.

Tento styl vzdělávání ovšem postupně láká také rodiče, pro něž nejsou hlavní hodnotou sláva a úspěch. Ne že by byli méně ambiciózní, možná naopak. Jejich snem není nic menšího, než aby byli oni a jejich ratolesti šťastní.

Do takové představy jim povinná docházka do školního zařízení a tlak na výkony nezapadají. Mnohdy se také vymezují obecně proti hodnocení školních výkonů, vadí jim, že škola děti nutí i do předmětů, k nimž nemají vztah.

Nová alternativa

Tento přístup – pojmenovaný jako unschooling či sebeřízené vzdělávání – reprezentuje v Česku například sdružení s názvem Svoboda učení, které o sobě dává stále výrazněji vědět. Zatímco standardní domácí vzdělávání má v ideálním případě efektivněji či radostněji naplňovat školní osnovy, radikálnější unschooling brojí proti jejich samotné existenci. Představuje tak svého druhu mez, kam až lze v hledání antiautoritářských alternativ zajít.

„Věříme, že se dítě dokáže do značné míry vzdělávat samo. Hlavní motivací je v tomto směru jeho vlastní zájem a záliba,“ popisuje filozofii Svobody učení jeden z jejích členů Michal Kandler. A svou tezi rovnou ověřuje v praxi.