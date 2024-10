Obavu z toho, že je umělá inteligence (AI) připraví o práci, nemá v Česku 51 procent lidí. AI se v tomto ohledu obává 39 procent Čechů. Ti se nejčastěji domnívají, že jejich pracovní náplň umělá inteligence převezme do pěti až deseti let. Zbylá část lidí se jasně nevyjádřila. Vyplývá to z průzkumu Index inovací společností ČSOB a Mastercard, který se konal v září a říjnu mezi 1355 respondenty. Uskutečnila jej společnost Datank.