Daň z nemovitosti musí zaplatit téměř každý její majitel, povinnost podávat daňové přiznání k dani z nemovitých věci se vás však týká pouze, pokud jste koupili, zdědili nebo dostali nemovitost, případně došlo ohledně vámi vlastněných nemovitostí k nějakým změnám. Jedná se o změny, jako je stavební povolení, zahájení výstavby nebo kolaudace stavby.

V praxi se tak zejména v případě nabytí bytu podává daňové přiznání pouze jednou. Změny se týkají většinou spíše pozemků nebo rodinných domů.

Co je daň z nemovitosti?

Jedná se o tzv. daň majetkovou, která je upravena zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí. Daň z nemovitých věcí se skládá z daně z pozemků a daně ze staveb a jednotek.

Kdo platí daň z nemovitosti?

Daň z nemovitosti platí každý rok zpravidla všichni majitelé domů, bytů a pozemků „V případě nemovitosti ve společném jmění manželů podává daňové přiznání pouze jeden z nich,“ dodává Gabriela Ivanco ze společnosti Forvis Mazars.

Pokud pak třeba nastane situace, kdy sourozenci zdědili část domu, mohou si vybrat ze dvou možností. Buď daň přizná a zaplatí jeden spoluvlastník za všechny, nebo každý podá přiznání sám za sebe a zaplatí každý zvlášť svou poměrnou část.

Termín: Do kdy podat přiznání a kdy zaplatit daň z nemovitosti v roce 2025?

Termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí je do 31. ledna. Do něj uvedete nemovitosti, které vlastníte k 1. lednu, a do 31. května pak musíte daň zaplatit na základě platebních podkladů, které vám pošle finanční úřad.

Termín 2025 Popis Do 31. ledna Podání daňového přiznání Do 31. května Zaplacení daně do 5 000 Kč Do 31. května a 30. listopadu Dvě splátky při dani nad 5 000 Kč

„Daň se platí vždy pro celý rok bez ohledu na změnu vlastnictví v průběhu roku. Samotná daň se následně platí do konce května, případně ve dvou splátkách v květnu a v listopadu, pokud je roční daňová povinnost vyšší než 5 000 Kč,“ doplňuje Gabriela Ivanco.

Jak zaplatit daň z nemovitosti?

bezhotovostně – převodem z účtu na účet

– převodem z účtu na účet v hotovosti – zaslanou složenkou prostřednictvím České pošty nebo na pokladně jakéhokoliv finančního úřadu,

– zaslanou složenkou prostřednictvím České pošty nebo na pokladně jakéhokoliv finančního úřadu, soustředěnou inkasní platbou obyvatelstva (SIPO) – v případě, že o to poplatník předem požádal,

(SIPO) – v případě, že o to poplatník předem požádal, přeplatkem na jiné dani – z moci úřední nebo na základě žádosti.

Návod pro daňové přiznání: Jak vyplnit online formulář na daň z nemovitosti

Pro výši daně není rozhodující, zdali došlo k nabytí nemovitosti koupí, dědictvím či darem. Jak zjistit, kolik je daň z nemovitosti? Pro výpočet daně z nemovitých věcí pro rok 2025 je rozhodující stav v katastru nemovitosti k 1. lednu, případné změny během roku již výši daně z nemovitých věcí neovlivňují. Dodržujte následující postup:

Údaje, které budete do přiznání, resp. k výpočtu daně a její platbě potřebovat, najdete na stránkách katastru nemovitostí pod vyhledáváním jednotek. Zde zadáte obec, ulici a číslo popisné a orientační. Dále stačí kliknout na tlačítko Vyhledat . Pokud jde o bytový dům, katastr vám ukáže výpis všech jednotek v domě.

. Pokud jde o bytový dům, katastr vám ukáže výpis všech jednotek v domě. Výměru podlahové plochy vyčtete z pole „ podíl na společných částech “. Například pokud uvidíte tento údaj 13950/500660, zajímat vás bude číslo před lomítkem, které je vyjádřeno na setiny metru, setkat se ale můžete i s desetinami metru. Vždy je třeba zapojit selský rozum, v tomto případě jde o 139,5 m2.

“. Například pokud uvidíte tento údaj 13950/500660, zajímat vás bude číslo před lomítkem, které je vyjádřeno na setiny metru, setkat se ale můžete i s desetinami metru. Vždy je třeba zapojit selský rozum, v tomto případě jde o 139,5 m2. Podání je možné elektronicky na portálu Moje daně na druhém odkazu EPO, tedy Elektronická podání pro finanční správu. Zde si nejdete „ Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí – od roku 2024 .

. V oddíle Záhlaví je třeba vyplnit správný finanční úřad, kam budeme přiznání posílat a vaše rodné číslo (RČ) bez lomítek.

je třeba vyplnit správný finanční úřad, kam budeme přiznání posílat a vaše rodné číslo (RČ) bez lomítek. Po vyplnění záhlaví (zdaňovací období 2025) pokračujte I. oddílem . Zde patří fyzická osoba jako typ daňového subjektu, vaše jméno a adresa trvalého bydliště. RČ by se mělo následně automaticky propsat. Nezapomeňte uvést kontaktní telefon a e-mail. V tomto oddíle jinak nic nevyplňujte, další kolonky jsou zbytečné.

. Zde patří fyzická osoba jako typ daňového subjektu, vaše jméno a adresa trvalého bydliště. RČ by se mělo následně automaticky propsat. Nezapomeňte uvést kontaktní telefon a e-mail. V tomto oddíle jinak nic nevyplňujte, další kolonky jsou zbytečné. Dále pokračujte na oddíl III. – stavby a jednotky , zde zadáte údaje zjištěné z katastru. Doplňte číslo popisné a evidenční, parcelní číslo, pokud znáte tak i rok dokončení stavby, právní vztah: V jako vlastník, SV jako spoluvlastník.

, zde zadáte údaje zjištěné z katastru. Doplňte číslo popisné a evidenční, parcelní číslo, pokud znáte tak i rok dokončení stavby, právní vztah: V jako vlastník, SV jako spoluvlastník. V elektronické verzi formuláře (III. oddíl – výpočet) nemusíte sami nic počítat, zadejte příslušný koeficient a výpočet se provede sám .

. Přiznání k dani z nemovitosti si nechte na závěr zkontrolovat, zda podání neobsahuje chyby. Jakmile kliknete na oddíl Závěr , klikněte na Protokol chyb . Pokud bude vše v pořádku, podání odešlete. V opačném případě opravte, co je třeba.

, klikněte na . Pokud bude vše v pořádku, podání odešlete. V opačném případě opravte, co je třeba. Pokud máte datovou schránku, podejte tímto způsobem. V opačném případě vyberte možnost podání nepodepisovat a následně si vytiskněte tzv. E-tiskopis. Ten podepište a do pěti pracovních dnů ho fyzicky podejte na příslušný finanční úřad.

Výpočet: Kolik je daň z nemovitosti?

Celková částka daně z nemovitých věcí závisí hned na několika parametrech, jako je druh nemovitosti, velikost dané nemovitosti a příslušných koeficientech. V praxi tedy není daň z nemovitých věcí u shodně velikého pozemku nebo bytu stejně veliká.

Například základem daně u bytu je zastavěná plocha v m2 vynásobená koeficientem 1,22, jeli součástí podíl na pozemku nebo koeficientem 1,2. Sazba daně je následně u bytu 3,50 Kč za m2, přičemž sazba daně se násobí koeficientem v závislosti na počtu obyvatel v obci, který může být od 1,0 (do 1000 obyvatel) do 4,5 (v Praze) a dále se násobí místním koeficientem.

„I po zvýšení daně z nemovitých věcí od roku 2024 je roční daň z nemovitých věcí u bytů ve většině případů do 5 000 Kč za rok a platí se tak jednorázově,“ uvádí Gabriela Ivanco.

Změny v koeficientu: O kolik se zvýšila daň z nemovitosti?

Závaznou vyhláškou mohou obce stanovit místní koeficient v rozmezí od 0,5 do 5,0. Čím vyšší koeficient, tím pochopitelně vyšší i částka daně z nemovitých věcí. Obecně platí, že daň z nemovitých věcí je nižší v menších obcích a městech a vyšší ve velkých městech. Pro rok 2025 dochází ke zrušení koeficientu ve výši 1,5, který mohl být obcemi uplatňován zejména na stavby sloužící k podnikání nebo k rekreaci.

Jakékoliv změny v sazbách koeficientů nejsou důvodem pro podání daňového přiznání, v těchto případech finanční správa sama přepočítává částku daně. „Začátkem května finanční správa každoročně zasílá daňovým poplatníkům informace k platbě daně z nemovitých věcí, a to i s případně upravenou částkou daně z nemovitých věcí z důvodu změny koeficientu,“ sděluje Gabriela Ivanco.

Daň z nemovitých věcí 2025: Plátci, výše a výjimky

Jak zjistit, kolik je daň z nemovitosti?

Dodržujte online postup uvedený výše.

Vrací se zaplacená daň z nemovitých věcí?

V případě zaplacení daně z nemovitých věcí v květnu 2025 a prodeji nemovitosti třeba v červenci se zaplacená daň nevrací, a to ani v poměrné výši. Nový vlastník nemovitosti bude daň z nemovitých věcí platit až pro rok 2026. Daň z nemovitých věcí se platí dopředu a na její výpočet, na rozdíl od daně z příjmu, nemá vliv příjmová ani rodinná situace poplatníka.

Platí nájemníci daň z nemovitosti?

Daňové starosti s daní z nemovitých věcí mají pouze vlastníci nemovitosti, nájemci nikoliv. Částka daně z nemovitých věcí nezohledňuje tržní cenu nemovitosti, u bytu po krásné rekonstrukci může být výsledná daň nižší než u bytu v původním stavu.

Lidé bydlící v nájmu nebo v družstevním bytě tedy žádné daňové povinnosti nemají, daňové přiznání nepodávají a daň přímo neplatí. „Vlastníci nemovitosti zapsaní v katastru nemovitosti však daň přesouvají na uživatele bytu v měsíční částce nájemného,“ vysvětluje Gabriela Ivanco.

Kdo neplatí daň z nemovitosti? Výjimky u plátců

Ačkoli v naprosté většině musí daň zaplatit vlastník, například u pozemků zatížených právem stavby platí daň stavebník, v určitých případech uživatel, nájemce nebo tzv. pachtýř, typicky subjekt, který si pronajímá a obdělává zemědělskou půdu pro zisk.

„Pokud vlastníte určitý typ lesů nebo vodní plochu, ve které nechováte ryby, pak se vás tato daň netýká. Stejně tak jsou od ní osvobozeny nemovitosti sloužící neziskovým organizacím, školy, muzea, knihovny, zdravotnická a sociální zařízení a další typy nemovitého majetku,“ doplňuje Jana Jáčová, šéfka a zakladatelka firmy UOL Účetnictví.

