Decroix chce kvůli bitcoinové kauze zadat externí audit na ministerstvu spravedlnosti

Nastupující ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) zadá v úřadu kvůli bitcoinové kauze audit procesů a pravidel, který provede externí firma. Veřejnost chce s výsledky prověrky seznámit do konce srpna, tedy ještě před volbami do Sněmovny. Zároveň bezodkladně po nástupu do funkce předloží vládě časovou osu kauzy. Na ministerstvo hodlá přivést nezávislého koordinátora z justice, jenž bude o záležitosti nestranně informovat. Uvedla to před mimořádnou sněmovní schůzí, kterou kvůli daru bitcoinů ministerstvu spravedlnosti svolalo opoziční ANO.