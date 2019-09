Dny NATO 2019: Na leteckou přehlídku míří desetitisíce lidí | E15.cz

„Právě nám tady přistál největší sériově vyráběný transportní letoun na světě. Bude určitě jednou z hlavních atrakcí naší víkendové akce,“ řekl předseda pořádající organizace Jagello 2000 Zbyněk Pavlačík. Letadlo C-5M Super Galaxy má rozpětí křídel téměř 70 metrů a vejde se do něj až 130 tun nákladu, šest bojových vrtulníků AH-64 Apache nebo 345 vojáků. Může je přenést na vzdálenost přes 9000 kilometrů.

C-5M je nejmodernější verzí největšího amerického letounu pro těžkou mezikontinentální leteckou přepravu. Do Mošnova přepravil americké vrtulníky AH-1Z Viper a UH-1Y Venom, které budou pro návštěvníky akce zajímavé i tím, že v českém letectvu nahradí dosluhující vrtulníky Mi-24/35. Zatímco stroj UH-1Y mohli lidé v Mošnově vidět už loni, vrtulník AH-1Z bude na akci poprvé.

Letoun C-5M do Mošnova letěl 11 hodin. Základnu má v San Antoniu v Texasu, vrtulníky ale nakládal v Kalifornii a náklad bral ještě na letišti Barksdale v Louisianě, odkud letěl do Mošnova. „Máme kabiny pro odpočinek pilotů. Na tento dlouhý let byli čtyři piloti, kteří se střídali, dva vždycky letěli a dva odpočívali,“ řekl velitel letu David Fink, který s tímto letadlem létá už 15 let.

C-5 byla na Dnech NATO v Mošnově poprvé před deseti lety, kdy tam zahájila éru velkých letadel. V modernizované verzi Super Galaxy ho tam ale lidé ještě neviděli. Pavlačík předpokládá, že stejně jako před deseti lety posádka letounu otevře nákladový prostor a zvedne i příď, takže vznikne jakýsi tunel a lidé si letadlo budou moci prohlédnout i zevnitř.

Návštěvníci budou mít navíc letos jedinečnou možnost vidět hned tři americké giganty: kromě C-5 to budou ještě strategický bombardér B-52, který v posledních letech patří mezi tradiční a velmi oblíbené účastníky Dnů NATO, a tankovací letoun KC-135.

Pavlačík řekl, že v Mošnově bude letos nejvíc velkých letounů za dobu trvání akce. „Hodně nás překvapila Kanada, která poprvé v České republice představí svůj tanker Polaris. Německo u nás po třech letech představí transportní letoun A400,“ uvedl.

Dny NATO, největší bezpečnostní přehlídka v Evropě, se nedaleko Ostravy uskuteční 21. a 22. září. Zúčastní se jich vojenské, záchranářské i bezpečnostní jednotky ze 17 zemí, speciální partnerskou zemí je Rumunsko. V 16 hodinách programu lidé uvidí 70 dynamických ukázek, zřejmě nejatraktivnějšími budou vystoupení tří akrobatických skupin - francouzské Patrouille de France, švýcarského PC-7 Teamu a finských Midnight Hawks. Vstup na akci je zdarma, loni ji navštívilo zhruba 220 tisíc lidí.

