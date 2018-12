Do Prahy se sjede světová parkurová elita | E15.cz

Pořadatelé parkurové soutěže Global Champions Prague PlayOffs 2018 svádějí boj s časem. Po florbalovém mistrovství světa, jehož finálový zápas se dohrál v neděli kolem 19. hodiny, mají velmi krátkou dobu na to, aby O2 arenu proměnili v dějiště špičkové soutěže v parkurovém skákání. Na přilehlém parkovišti rostou stáje, z haly už v noci florbalová plocha zmizela a hemží se dělníky připravujícími prostor na pokládku speciálního povrchu. V úterý odpoledne začnou najíždět koně, závodit se bude od čtvrtka. V den zahájení akce také proběhne slavnostní křest nového exkluzivního magazínu E15 s názvem Elita Byznysu .

Stovky lidí budou pracovat ve dne v noci, aby se vše stihlo. „Je to skutečně náročné. Co se týče haly, máme dohromady tři dny. Naštěstí jsme měli k dispozici to parkoviště dříve, takže tam jsme zahájili dříve,“ řekl novinářům předseda organizačního výboru Jan Andrlík.

Na parkovišti se mohlo pracovat od minulého týdne. Hotové je opracoviště, kde se budou koně rozcvičovat. Stojí jeden ze dvou velkokapacitních stanů se stájemi.

„Veškerá infrastruktura, kterou tady stavíme, musí být na špičkové úrovni. Ty stáje jsou vytápěné, máme tam přivedenou samozřejmě elektřinu, vodu, máme tam teplou vodu, stavíme sprchy pro koně s teplou vodou. Teplotní rozdíl mezi venkovní teplotou a teplotou ve stájích by měl být zhruba deset stupňů,“ popisoval Andrlík.

Druhou část parkoviště dostali organizátoři k dispozici až dnes v 8:00. Tam vyroste ještě jeden stan. „Máme čas do úterka do oběda, kdy musí být stáj kompletně připravená,“ řekla sportovní ředitelka závodu Klára Damborská.

Nejvíce času zabere postavení obřího stanu, interiéry jdou rychle. „Jsou to týmy lidí, kteří jezdí každý víkend po velkých závodech. Když jsem viděla, jakou rychlostí stavěli vnitřní stáje, to bylo až neuvěřitelné. Měli za dvě hodiny postavené boxy pro koně, to je taková stavebnice,“ popisovala Damborská.

Do Prahy se kamiony sjede přibližně 180 špičkových parkurových koní. Jejich hodnota je obrovská. „To si ani netroufám tu cenu odhadnout. Radši o tom ani nepřemýšlím, protože to bych nemohla spát vůbec,“ poznamenala Damborská.

Stáje budou přísně hlídané, přístup do nich bude mít jen přesně vymezený okruh osob. „Do stájí smí jezdci, ošetřovatelé ke koním, partneři jezdců, rozhodčí, majitelé koní a organizátoři,“ řekla sportovní ředitelka.

Staví se také tunel, kterým budou koně procházet ze stájí do přilehlé O2 areny. „Dáváme tam různé povrchy jako štěrk, gumu, písek. Je to tam z kopce, aby to koním neklouzalo, tak se tam budou dávat ještě dřevěné štěpky, aby prošli bezpečně,“ popsala Damborská.

Vzhledem k tomu, že koně mohou cestou vychladnout po rozcvičení na velkém opracovišti u stájí, bude přímo v hale ještě malý prostor na rozcvičení s jedním skokem. Pak už vstoupí do arény, ve které bude položen speciální povrch. „Je to speciální křemičitý písek, který je smíchaný s geotextilií a vlákny, která ten povrch nadlehčí,“ uvedl Andrlík.

Povrch dovezlo 40 kamionů z Lipska už před týdnem, protože organizátoři nechtěli riskovat zdržení vinou nepříznivého počasí. V O2 areně se začne povrch pokládat dnes v 18 hodin.

Náklady na pořádání Prague PlayOffs 2018 se pohybují kolem 50 milionů korun. V parkurovém skákání budou soutěžit týmy včetně Prague Lions, v jejichž barvách jezdí i Češi Anna Kellnerová a Aleš Opatrný, i nejlepší jednotlivci.