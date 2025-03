Volby by v březnu podle modelu NMS Market Research i přes mírné oslabení vyhrálo hnutí ANO, mělo by 31,3 procenta hlasů. Následovala by koalice Spolu s 19 procenty a hnutí STAN, které si od února polepšilo na 13,8 procenta. Do dolní parlamentní komory by se mohlo dostat sedm stran, o dvě více než v únoru. Nově by mezi nimi byli Piráti s 5,4 procenta a Motoristé, kteří by s 6,9 procenta hlasů skončili pátí za SPD s 7,2 procenta. Do Sněmovny by s 5,5 procenta hlasů prošlo i uskupení Stačilo! Volební model ve čtvrtek poskytla agentura NMS.