Dopravci a e-shopy bojují se sněhem, snaží se doručit dárky včas do Vánoc | E15.cz

Nové rukavice, elektrické deky nebo úsporné spotřebiče míří v současných dnech pod české vánoční stromečky. Na korbě nákladních vozů a dodávek se je nyní spolu s dalšími vánočními dárky snaží doručit na místo dopravci, kterým situaci v posledních dnech komplikuje silné sněžení a mrazivé teploty. Většina z nich se však shoduje, že by dárky měly do Štědrého dne dorazit včas, lidé však s internetovými objednávkami nesmějí už otálet.

Dopravci se kromě počasí a vyššího objemu zásilek potýkají obdobně jako jiné profese s vyšší nemocností kurýrů. „Sníh nyní zhoršuje například dojezd do odlehlých míst v republice, což znamená, že ke zpoždění může docházet v jednotkách případů, ale nedochází k žádnému systémovému zdržení a zpoždění většího objemu zásilek,“ řekla mluvčí internetového prodejce Mall.cz Pavla Hobíková. Obchodník má nasmlouvané u dopravců maximální kapacity, zásilky rozvážejí i o víkendu. „Přesto i oni mají své limity, ať už jde o množství řidičů nebo vozů, proto zákazníkům doporučujeme s pořizováním dárků už nevyčkávat a začít objednávat,“ uvedla Hobíková.

Podobně je na tom prodejce elektroniky CZC.cz. „Můžeme potvrdit, že rychlost doručení je aktuálně horší ve srovnání s běžnými měsíci. Nejrychlejší je aktuálně doručení na pobočku, které zvládneme do 24 hodin,“ uvedla mluvčí obchodníka Michaela Balarinová, u ostatních typů kurýrních služeb může zákazník čekat až tři dny. „Nedokážeme ale říct, zda snížení kvality doručení souvisí se sněhovými komplikacemi nebo se zvýšeným množstvím zásilek,“ dodala Balarinová.

E-shopy většinou garantují včasné dodání do Vánoc při objednávkách do pondělí 18. prosince, maximálně o den později. Pak už je lepší zajít na pobočku. Řada dopravců počítá s tím, že zvládne dodat balíky předané do dopravy o pár dní později. Česká pošta stanovila jako hranici středu 21. prosince. „Sníh nám práci nezkomplikoval, pošťáci nejsou z cukru a doručují za každého počasí,“ řekl mluvčí České pošty Matyáš Vitík. Podle DPD i Zásilkovny by měli lidé objednávat dárky tak, aby je obchodníci předali dopravcům nejpozději 20. prosince. PPL se pokusí včas doručit i dárek předaný do dopravy ve čtvrtek 22. prosince.

„Sněžení a mrazivé počasí komplikuje dopravu po celém Česku, přesto odbavujeme a doručujeme extrémně vysoké množství zásilek, a přitom nezkracujeme úložní dobu výdejních míst. Vzhledem k tomu, že příprava na sezónu probíhá celoročně a kapacity naší přepravní sítě jsou dostatečné, nezaznamenali jsme prozatím žádné větší komplikace,“ ujišťuje marketingový ředitel PPL Milan Loidl, podle kterého se doručování balíků může na některých místech mírně opozdit, ale kapacita přepravní sítě by to měla zvládnout.

Ve stejné situaci je Zásilkovna, která podobně jako další dopravci bojovala se sněžením zejména v pátek, kdy kvůli sněhové kalamitě narostl počet dopravních nehod. Zpožděné zásilky se snaží firma doručit i o víkendu. „V současné době zpracováváme až trojnásobné množství zásilek ve srovnání s běžným obdobím roku,“ přiblížil ředitel Zásilkovny Zdeněk Prchlík, podle kterého se nicméně firmě daří nápor zvládat.