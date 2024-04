Výchova jednoho dítěte do jeho dospělosti stojí podle lidovců miliony korun a lidé, kteří potomky nemají, tak výrazně ušetří. KDU-ČSL proto navrhne koaličním stranám, aby bezdětní platili vyšší sociální pojistné, tedy odvody do důchodového systému. Naopak rodiče chce strana, které dlouhodobě klesají preference, zvýhodnit. Záměr představila na konferenci s názvem Prosperita českých rodin aneb jak naplnit rodinné peněženky.

„Výchova dítěte, když započítáme třeba sunar nebo kroužky, stojí až čtyři miliony korun,“ řekl poslanec za KDU-ČSL a ekonomický expert strany Michael Kohajda.

Nyní odvádí zaměstnanci ze svého vyměřovacího základu 7,1 procenta. Další část za ně hradí zaměstnavatelé. Pokud by návrh prošel, platili by bezdětní nad 35 let 9,1 procenta. Naopak lidem se dvěma dětmi by se odvod snížil na 6,1 procenta, se třemi a více potomky na 5,1 procenta.

„Půjdeme s tím na koaliční jednání, vykopáváme míč,“ prohlásil Benjamin Činčila z ministerstva práce a sociálních věcí. Přestože ho vede šéf lidovců Marian Jurečka, návrh nepředloží jeho rezort, ale strana.

KDU-ČSL zároveň podrobněji představila další záměr, který je také cílený na rodiny s dětmi. Na koaličním jednání, které se podle Jurečky uskuteční v průběhu května, předloží tři varianty možného zvýšení daňové slevy na děti.

„Lidovci stáli a stojí na straně rodičů s dětmi a zájmy této skupiny budou nadále hájit, protože děti jsou budoucností této země,“ vysvětlil Jurečka. Připomněl, že návrh vychází i z programového prohlášení současné vlády.

K návrhu KDU-ČSL se jednoznačně zamítavě postavili koaliční Piráti. „Razantně odmítáme návrh lidovců trestat bezdětné vyššími odvody na důchod. Jsou tisíce a tisíce lidí, kteří nemůžou mít děti, a jsou mezi námi i ti, kteří děti zkrátka mít nechtějí. Státu do tohoto výlučně osobního rozhodnutí jednotlivce nic není,“ napsal na sociální síti X předseda strany Ivan Bartoš. Podle něj vyšší porodnost zajistí dobrá dostupnost školek nebo podpora flexibilních pracovních úvazků.

Nesouhlasí ani zástupci dalších vládních stran. „Netrestal bych nikoho za to, jestli má, nebo nemá děti. Navíc v tuto chvíli nemám přesné informace o rozpočtových dopadech tohoto návrhu. Subjektivně bych se ale obával spíše dopadů negativních,“ řekl pro ČTK místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Miloš Nový z TOP 09. „S takovým návrhem nesouhlasíme. Větší smysl dává spíše opatření typu vyšších daňových odpočtů na děti a podobně,“ uvedl i člen předsednictva STAN a poslanec Viktor Vojtko.

Vyšší sleva na děti by stála osm miliard ročně

První varianta předpokládá, že u prvního dítěte by se sleva zvýšila o 1200, u druhého o 2400 a u třetího a dalšího o 3600 korun. „Když se to sečte, rodina se třemi dětmi by ročně ušetřila 7200 korun,“ dodal Kohajda. U druhé varianty by roční úspora rodiny se třemi a více dětmi činila 10 800 korun.

U třetí varianty, která klade největší nároky na státní rozpočet, by u prvního dítěte bylo navýšení slevy o 2400, u druhého o 4800 a u třetího a dalšího o 7200 korun. Roční úspora téže rodiny by činila 14 400 korun.

Zhruba osm miliard korun ročně, které by si nejambicióznější lidovecký nárůst slevy na dítě vyžádal, by Jurečka zajistil chystanými opatřeními. Například revize dávkového systému, která má dopadnout především na lidi bez dlouhodobější snahy hledat si místo, přinese podle něj jednotky miliard korun. Ministerstvo práce připravilo revizi v podobě nového zákona. Předloha je v připomínkovém řízení, platit má od ledna 2025.

„Další zvýšení příjmů státního rozpočtu zajistí lepší využití potenciálu českého pracovního trhu,“ dodal Jurečka, který chystá slevy pro lidi pracující na částečné úvazky. Motivovat hodlá i seniory, aby byli déle ekonomicky aktivní.