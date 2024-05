Sněmovna obnovila dnes ráno po noční přestávce úvodní debatu o sporné vládní reformě penzí. Dopoledne se do ní stále hlásilo 38 výhradně opozičních poslanců z hnutí ANO a SPD. V úterý zákonodárci věnovali projednávání širších změn v důchodech deset hodin. Zda dnes první čtení důchodové novely završí, není jasné. Nejpozději má skončit ve čtvrtek večer. Je možné, že i dnes bude Sněmovna jednat do večerních hodin, obdobně jako v úterý.

Opoziční poslanci se vrátili v krátkých reakcích ke zpochybňování tvrzení, podle kterého by lidé měli trávit v důchodu v průměru 21,5 roku. S ohledem na předpokládaný věk odchodu do penze a prognózovanou průměrnou délku dožití je tato doba podle nich nereálná. „Důchodová reforma je postavená na, bych řekl, podvodných číslech. Slibuje se něco, co není pravda, není realita,“ řekl Aleš Juchelka (ANO).

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) uvedl, že se vychází z odhadů demografů a z údajů statistiků a vyhodnocuje se prodlužování naděje dožití mezi jednotlivými generacemi, a to vždy ve věku 50 let. „Nemůžeme zaměňovat naději dožití při narození, v 50 letech a v 65 letech,“ podotkl. Demografické zprávy se podle Jurečky i nyní drží stejného principu. „Chápu, že je to pro některé z vás těžko vysvětlitelné,“ podotkl ministr. Poskytl i příklad pro lidi narozené v roce 1972, u nichž se předpokládá naděje dožití 87 let a tři měsíce a odchod do penze v 65 letech a sedmi měsících.

„Doba pobírání důchodu bude klesat,“ tvrdil Jiří Mašek (ANO). Podle Bohuslava Svobody (ODS) lidská buňka vydrží 115 až 120 let a věk dožití se bude prodlužovat. „Musíme řešit to, co bude, nikoli to, co je teď,“ zdůraznil. Vladimír Zlínský z SPD volal po kontrole sběru dat a výpočtů. Pokud bude důchodový systém postaven jen na projekci do budoucnosti, bude stát „trochu na písku“, uvedl.

Opoziční zástupci kritizují z navrhovaných změn v penzích zejména předpokládané zvyšování věku odchodu do starobní penze nad nyní hraničních 65 let podle prodlužování života a snižování výpočtu nových důchodů. Zástupci hnutí ANO a SPD tvrdí, že pokud se dostanou do vlády, reformu penzí upraví.

Potřebnost a nezbytnost reformy v úterý obhajovali koaliční představitelé v čele s premiérem Petrem Fialou (ODS). Podle něj představuje neudržitelnost současného penzijního systému zásadní zátěž pro Česko a je třeba zajistit, aby důchodové pojištění nezkolabovalo. Řečníci z vládního tábora se střídali s opozičními zákonodárci. Předseda ANO Andrej Babiš vládní změny v penzích označil za návrh jak okrást současné i budoucí důchodce. Jde podle něho jen o nespravedlivé snižování valorizace a o zvyšování důchodového věku. Lídr SPD Tomio Okamura a po něm i další vystupující navrhli zamítnutí vládní penzijní novely už v prvním čtení.