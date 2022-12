Dva nové pavilony IKEM za miliardu mají být dokončené v březnu 2024 | E15.cz

Dva nové pavilony Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) za více než miliardu korun mají být dokončené v březnu 2024. Proti zvýšení cen za dobu stavby nemocnici pomáhá spolupráce s Transparency International ČR (TI ČR). Novinářům to dnes řekl ředitel IKEM Michal Stiborek. Od loňského července se podle něj navzdory skokovým nárůstům cen některých materiálů nebo jejich nedostatku navýšila cena proti veřejné zakázce jen o tři procenta, tedy asi o 30 milionů korun.

„Investice má sloužit k tomu, aby IKEM byl dále schopen starat se o své nejvíce nemocné pacienty, to znamená zejména o pacienty, kteří podstoupí transplantaci a pacienty s problematikou kardiovaskulární,“ řekl Stiborek. Podle něj vznikne 53 nových lůžek k 315 stávajícím, což bude znamenat zásadní navýšení kapacit. Do míst, které tyto obory uvolní v hlavní budově, se podle něj přesunou kliniky, které potřebují víc prostoru. Část, kam pacienti chodí do ambulancí, bude možné oddělit od lůžkových oddělení.

Stavba by podle ceny vzešlé z veřejné zakázky měla vyjít na 953,5 milionu korun včetně DPH, 200 milionů korun půjde na vybavení a zdravotnické přístroje. IKEM získal státní dotaci 694 milionů Kč. Podle Stiborka dobré hospodaření a státní dotace umožní i další investice, například pavilon pro laboratoře, nákup nových přístrojů nebo rekonstrukci kuchyně pro stravování pacientů. Letos nemocnice odhaduje zisk na 330 milionů korun.

Pro zohledňování cen na trhu stavebních prací od uzavření smlouvy vznikla na základě zákona o veřejných zakázkách a stanovisek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a ministerstva pro místní rozvoj kompletní metodika. „Metodika pro posuzování nárůstu cen je založena na znaleckých posudcích a stanovuje postup, který se obě strany zavázaly dodržovat, a tím snižuje riziko sporů a prodloužení stavby,“ uvedl v tiskové zprávě IKEM vedoucí právník TI Adam Jareš.

Podle Stiborka jsou proti předchozím stavbám, kde podobný monitoring nemocnice neměla, debaty s dodavateli výrazně věcnější a korektnější. „Nemám pocit takového tlaku,“ dodal. Firmy o tom, že bude tento monitoring podmínkou, věděly už při vypsání veřejné zakázky.

TI má podle IKEM přístup do všech dokumentů včetně stavebního deníku, účastní se i jednání s dodavateli. „Nejsme odborníci úplně na stavbu, ale naše hlavní role je v tom, že vznášíme dotazy a posloucháme argumenty, které odůvodňují změny,“ vysvětlil ředitel české kanceláře TI Ondřej Kopečný.

V posledním roce se ceny na stavebním trhu mění velmi výrazně, některé materiály jsou nedostatkové, jiné skokově zdražují. Vyšší náklady přináší i růst cen energií nebo pohonných hmot. Podle Stiborka roli hraje i válka na Ukrajině. „Byl vybombardovaný závod na Ukrajině, který byl dodavatelem oceli. Měli jsme problém ji vůbec získat,“ řekl. Jen stavební ocel pro hrubou stavbu nemocnici vyšla na 19 milionů korun.